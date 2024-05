Exposition : 60 ans de BD se racontent au Centre Pompidou

Qui n’a jamais rêvé d’enfin rencontrer ses héros préférés ? Ce sera bientôt possible à la Cité Internationale de la bande dessinée et de l’image d’Angoulême ! Du 25 juin 2024, et ce jusqu’au 4 mai 2025, l’établissement proposera la toute première exposition Marvel super-héros et cie. L’occasion de découvrir, plus en profondeur, cet univers qui a tant marqué notre culture populaire.