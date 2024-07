Lectures sous l'arbre : La littérature des Caraïbes est à l'honneur

Gérard Berréby, fondateur de la maison d’édition Allia, et éditeur de cette dernière, sera présent lors du 33e Festival Lectures sous l’arbre, pour une rencontre en pleine nature. Le poète Simon Johannin prendra également part à l’événement, célébrant son recueil La Dernière Saison du monde (Allia, 2022) autour d’une lecture-rencontre organisée à 1000 mètres d’altitude, le lundi 19 août.

Découvrir la littérature des Caraïbes

Les Caraïbes seront au cœur du rendez-vous : lui sont consacrées nombre de lectures-rencontres avec des auteurs et autrices originaires d’Haïti, Guadeloupe, et Martinique. Ainsi, Mélissa Béralus, Estelle-Sarah Bulle, Louis-Philippe Dalembert et Véronique Kanor, présenteront leurs plumes et leurs talents au public du Festival.

C’est en ce sens que quatre conférences seront organisées autour des Caraïbes : Le créole : Histoire, enjeux et perspective par Igo Drané, Le recours à l’esclavage aux Antilles par Fréderic Régent, Haïti : itinéraire d’un idéal républicain, de Bois Caïman (1791) à Bois Calé (2022) par Jean-Marie Théodat, et une dernière consacrée au siècle d’Édouard Glissant, par Edwy Plenel.

Des présentations d’auteurs et lecture de leurs œuvres auront lieu, en hommage à quatre grands noms de la littérature caribéenne : René Depestre, Maryse Condé, Patrick Chamoiseau et Dany Laferrière.

Durant le festival, une librairie éphémère prend vie dans la prairie des Lectures. Sous une vaste tente de cent cinquante mètres carrés, les festivaliers découvriront une collection soigneusement choisie. Les textes lus et les ouvrages mentionnés par les invités seront disponibles, avec une large sélection de littérature caribéenne de tous genres, les publications de Cheyne éditeur, et une grande variété de livres des éditions Allia, invitées d’honneur de cette année.

Cette initiative se réalise en partenariat avec la Librairie du Sabot au Chambon et bénéficie du soutien de la DRAC Auvergne–Rhône-Alpes.

Librairie éphémère présentée pendant le Festival / Les Lectures sous l'arbre

Explorer la littérature hors champ

Les plus cinéphiles profiteront d’une projection de cinq films caribéens au Cinéma Scoop du Chambon-sur-Lignon, et au Ciné Tence.

Un concert poétique sera donné le mercredi 21 août à 21 h. « Mélancolie Gang » de Jean D’Amérique, rappeur et auteur haïtien, sera accompagné par Louis-Hadrien Foltz., pour une soirée autour de l’album « Mélancolie Gang » et des ouvrages Quelques pays parmi mes plaintes et Nul chemin dans la peau que saignante étreinte, publiés chez Cheyne éditeur.

Si vous êtes partant pour cette semaine de tranquillité, consultez dès à présent la programmation de cette manifestation :

Crédits image : Lectures sous l'arbre