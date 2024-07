Bernard Minier : “Aujourd’hui comme hier, la littérature est vivante

Je suis plongé, en ce matin gris où les araignées de mon jardin tissent des robes perlées de pluie, dans les Écrits sur l’art d’Émile Zola, que j’ai dénichés à la librairie Charlemagne de Toulon au cours de ma dernière tournée, et j’y lis ceci : « Je hais les sots qui font les dédaigneux, les impuissants qui crient que notre art et notre littérature meurent de leur belle mort. Ce sont les cerveaux les plus vides, les cœurs les plus secs, les gens enterrés dans le passé, qui feuillettent avec mépris les œuvres vivantes et tout enfiévrées de notre âge. »

Eh oui, aujourd’hui comme hier, la littérature est vivante, pour le meilleur et pour le pire – mais le meilleur ne va pas sans le pire –, et non seulement elle est vivante, mais elle est remuante, frondeuse, dérangeante, addictive, coriace, libre, jamais là où on l’attend ; elle bouge, elle rue, elle cogne, elle crie, elle aboie, elle témoigne, elle s’amuse, elle gémit, elle rit – d’un grand éclat de rire tonique –, elle tremble, elle chuchote…

Et avec elle toutes ces lectrices, tous ces lecteurs qui font les Festivals, ces foules éprises du mot écrit, de ce lien irremplaçable qui unit la lectrice, le lecteur à un texte, une autrice, un auteur, lien intime, charnel, passionnel, unique, car chacun de nous est seul avec l’auteur en ce temps quasi miraculeux de la lecture, où nous faisons tous preuve d’un égoïsme salutaire. Soyez égoïstes : lisez ! Soyez lucides : lisez ! Soyez libres : lisez !

Zola ajoute un peu plus loin : « Je n’ai pas à plaider la cause des modernes. Cette cause est gagnée depuis longtemps. » Dont acte. Voici venu le temps des modernes, le temps des Festivals, c’est-à-dire le temps de la fête : fête du Verbe, fête de l’Esprit, mais d’abord fête des Lectrices et des Lecteurs.

Bernard Minier

Crédits photo : Bernard Minier © Bruno Levy