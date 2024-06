Strasbourg, hôte des rencontres de la traduction littéraire

Le Festival de la lecture à voix haute et du livre audio, Vox, se tiendra à Paris les 24 et 25 mai prochain à la Maison de la Poésie, lieu symbolique de l’oralité à Paris. Cette année encore, des textes seront sublimés par la voix des comédiens et comédiennes, pour « panser le monde », et non seulement pour le penser, comme on aime le faire communément.