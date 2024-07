À Angoulême, une exposition sur la bande dessinée Lou !

Cette série, composée de huit tomes en format classique pour Lou !, et deux tomes pour Lou ! Sonata (bientôt de trois en format roman graphique), s'est vendue à plus de trois millions d'exemplaires. Récompensée deux fois au festival d'Angoulême, traduite en plus de vingt langues, elle a été adaptée en série animée et en film live, écrits et réalisés par Julien Neel lui-même.

Dès la parution du premier tome, Journal infime en 2004, son ton, son style graphique, son histoire, son ambition et les valeurs que la jeune fille véhicule se démarquent des attentes associées à un album jeunesse à la couverture rose.

Un repère pour toute une génération

Depuis sa naissance et la fuite de son père, Lou est élevée par sa mère, une adulescente passionnée de jeux vidéo, qui écrit son premier roman de science-fiction. Elles vivent dans une ville imaginaire inspirée des lieux où Julien Neel a vécu, notamment la banlieue parisienne et Aix-en-Provence.

Le quotidien de Lou, une fillette d'une douzaine d'années, se dévoile par petites touches : sa meilleure amie Mina, son (presque) chéri Tristan, ses passions pour la couture et le théâtre, sa grand-mère acariâtre, l'école et son chat. Le ton, à la fois léger et drôle, intègre des moments de doutes, de tendresse mère-fille, et pose les bases d'une série en constante évolution, pleine de formes et de moments suspendus, pour le plus grand plaisir de ses lecteurs et lectrices.

Crédits image : Lou ! Julien Neel

Une communauté fidèle s'est formée autour de la série, qui a grandit en même temps que la jeune fille. Notons également l'adaptation de la BD en série animée, qui lui a permis de toucher une audience encore plus large. Lou grandit avec son public et avec son auteur, explorant avec justesse et audace les doutes et les rêves de l'adolescence.

Cette exposition à la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image invite à découvrir les coulisses de l'univers unique et irrésistible de Lou, à travers les moments forts et les lieux emblématiques de la série, une visite de l'atelier de Julien Neel, et une plongée dans le processus de création d'une des plus emblématique séries de bande dessinée actuelles.

Crédits image : Cité internationale de la bande dessinée et de l'image / Julien Neel