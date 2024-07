Une rentrée littéraire Extra!-vagante au Centre pompidou

Pour cette 8e édition, Extra ! célèbre l’imagination, en clin d’œil à l’exposition « Surréalisme » qui se déroule simultanément dans l’enceinte du Centre Pompidou, 100 ans après la publication par André Breton du Manifeste du surréalisme (Gallimard, 2003).

Et pour commencer, quoi de mieux qu’une exposition ? L’artiste poète, jardinier, conteur et chorégraphe Alex Cecchetti a imaginé un univers fantasmagorique pour accueillir le public du festival. Spécialisé dans la création d’environnements mentaux et physiques interactifs, il prendra place au musée du 12 septembre au 27 janvier 2025.

Le Concile des Abysses, Alex Cecchetti, 2024 © Alex Cecchetti

En plein cœur de Paris, loin du tumulte des vagues et de l’air marin, Alex Cecchetti embarquera les visiteurs dans la profondeur des fonds marins. Sur une scène aux allures de récif, le public s’installera dans des canapés-coraux et se prélassera dans des hamacs-méduses. Tous fabriqués de la main de l’artiste dans son laboratoire de Grasse, les pièces seront magnifiées par une performance du chorégraphe François Chaignaud autour d’une danse derviche effrénée.

Surréalisme : les auteurs prennent la plume

Le 21 septembre, la revue d'art et de littérature Magma célèbrera le centenaire du surréalisme en publiant un numéro unique, inspiré par la tradition surréaliste. De fait, ces derniers prenaient plaisir à sonder leur lectorat en posant des questions existentielles telles que « Quelle a été la rencontre capitale de votre vie ? », ou « Quelle sorte d’espoir mettez-vous dans l’amour ? ». Les réponses de grands auteurs contemporains et d’anonymes seront publiées dans le numéro suivant, prouvant ainsi que ce mouvement conserve l’importance et l’éclat qui le caractérise.

Suite à l’invitation lancée au chercheur Cy Lecerf Maulpoix, auteur de l’essai « Écologies déviantes : voyage en terres queers » (éditions Cambourakis), dont la réflexion articule dissidence sexuelle, critique du capitalisme et écologie radicale, le festival Extra! présentera une création collective centrée sur l’eau, les flux liquides et les environnements marins. Performance avec la théoricienne et danseuse Emma Bigé(autrice de Mouvementements, La Découverte 2023), Léa Rivière, autrice de L’odeur des pierres mouillées (Éditions du Commun, 2023), la danseuse et chorégraphe chilienne Marcela Santander, et l'artiste performeuse Ife Day.

Extra! Un lieu de réflexion collective

Le vendredi 13 septembre, le professeur Dominique Viart, qui a introduit et théorisé l’étude de la littérature contemporaine dans les universités françaises, sera présent au centre Beaubourg pour animer diverses tables rondes, entretiens, et lectures. Ses anciens étudiants l’accompagneront dans l’exploration de son travail de critique (autour des œuvres de Jacques Dupin, Claude Simon ou Pierre Michon).

Enfin, la littérature prendra des formes dansantes avec l’opéra expérimental d’Eva Reiter et Michiel Vandevelde (chorégraphe et co-metteur en scène), joué sur de nouveaux instruments élaborés pour l’occasion, avec voix et électronique.

Projection de films, rencontres, et ateliers et autres évènements seront proposés aux visiteurs, dans une programmation éclectique et variée bientôt disponible sur le site du Centre Pompidou.

Crédit image : CC BY 2.0 / Oh Paris