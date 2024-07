Une mission sauvetage lancée pour le Salon africain

Le « Salon africain » mettait en avant depuis près de 20 ans la littérature du continent au Salon du livre de Genève. Un large stand y réunissait éditeurs, auteurs et autres acteurs de la littérature francophone africaine. L’initiative avait atteint une notoriété internationale pour son expertise sur le sujet.

Elle était très largement financée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), chargée d’appuyer divers projets à destination de pays en développement. Ses actions étant quasi exclusivement projetées directement vers le continent, le Salon africain, qui avait lieu chaque année à Genève, faisait office d’exception pour la DDC.

L’agence, dont le financement s’inscrivait dans une logique pluriannuelle, aurait décidé de ne pas renouveler son aide pour les prochaines années, condamnant ainsi le Salon africain à la disparition. « Ce n'est pas une surprise, on savait bien que si la DDC se retirait, le Salon africain s'arrêterait », affirmait pour ActuaLitté Jérémie Decroux, ancien responsable du Salon africain et du prix Kourouma.

A LIRE — Genève : Le Salon africain du livre prend fin

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) participait dans une bien moindre mesure au financement de l’événement, à un niveau si faible que la survie du Salon africain était impossible sans le soutien de la DDC.

Plie mais ne rompt pas ?

Le communiqué du Salon du livre de Genève affirme tout de même que ses organisateurs « sont déterminés à préserver l'esprit du Salon africain en promouvant la Francophonie et ses diverses littératures. Ils prévoient d'inclure dans les différentes programmations des auteurs présentant une actualité littéraire en lien avec l'Afrique ». Mais les habitués du Salon africain n’ont pas attendu pour se réunir et défendre leur propre vision d’un événement dédié à la littérature du continent.

Un communiqué rédigé par Timba Bema, écrivain camerounais, et Kanyana Mutombo, Directeur de l'Université populaire africaine (UPAF), annonce ainsi de la création de l’Action pour le Salon africain de Genève (APSA), initiative qui se donne pour but de « comprendre les motivations de cette décision non concertée avec le milieu littéraire africain » et de mener des « actions pertinentes en vue de préserver le Salon africain dans le paysage littéraire suisse et genevois ».

Les acteurs de cette organisation, réunis sous l’impulsion de l’UPAF ce 25 juin 2024, s’interrogent sur les raisons qui ont mené à cette décision d’abandonner le financement du Salon africain, malgré ses « succès élogieux ».

Les auteurs du communiqué questionnent : « La Suisse peut-elle se couper du reste de la Francophonie, en particulier de sa composante africaine qui est démographiquement la plus dynamique ? Peut-elle péjorer sa capacité d’action culturelle créatrice de valeurs et de dialogue entre les peuples ? Et qu’en est-il de Genève, de sa politique de promotion de la diversité, de cohésion sociale et de son image de ville ouverte à toutes les cultures ? »

Les membres de la toute jeune APSA se présentent alors résolus à proposer de nouveaux modèles économiques à même de pallier « l’impact négatif d’une telle décision sur l’image de la Suisse, tant au niveau national qu’international ».

Mauvais temps pour la francophonie ?

Cette mobilisation en faveur de la littérature francophone africaine fait écho aux réactions observées face à la récente décision de France Inter de mettre fin à l’émission La Librairie francophone, d'Emmanuel Khérad, écoutée par une moyenne de 3 millions d’auditeurs, en France, Suisse, Canada, Belgique et dans toute la francophonie.

A LIRE — La Librairie Francophone, c'est fini : "On est complètement sonné"

Deux tribunes s’indignant de cette disparition avaient été relayées par ActuaLitté, une première signée par 560 autrices, auteurs et acteurs du monde du livre, une seconde à l’initiative de dix libraires qui prenaient régulièrement part à l’émission, et réunissant pas moins de 100 professionnels du secteur.

Tous regrettaient la fin d’une « émission incontournable et essentielle s’il en est, elle est menée par une équipe et un journaliste, Emmanuel Khérad, qui ont consacré de nombreuses années à défendre une vision plus juste de la francophonie : non plus franco-centrée mais inclusive, ouverte, solidaire ».

Crédits image : Arbre à paroles - Salon africain à Genève - ActuaLitté, CC BY SA 2.0