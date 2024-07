Exposition Silex and The City : quand l'humour rencontre l'Histoire

Avec cette exposition présentée au Foyer Germaine Tillion dès le 11 septembre, le Musée de l’Homme dévoile les coulisses de la création de la BD Silex and the City, de Jul. Elle est conçue et réalisée par le Muséum national d’Histoire naturelle - Musée de l'Homme, en partenariat avec les éditions Dargaud.

L'exposition révèle les différentes étapes de fabrication des albums, pour montrer comment il construit et fait évoluer son petit monde préhistorique.

À LIRE – Silex & The City au cinéma : 2024 sera paléo mythique

C’est également l’occasion pour le musée de confronter les aventures de la famille Dotcom aux connaissances scientifiques. Que révèlent les études récentes sur la chronologie de la Préhistoire ? Les collections du Muséum contiennent-elles des objets similaires aux outils insolites représentés dans la BD ? Comment les premiers humains se sont-ils comportés vis-à-vis des autres animaux et différentes humanités ? D’où vient l’art ?

Ces interrogations captivantes, suscitées par la BD, sont au cœur d’un échange singulier et enrichissant entre Jul et le paléoanthropologue Antoine Balzeau du Muséum national d’Histoire naturelle, alliant subtilement humour et savoir historique.

Jul, un auteur intrigué par l’Histoire

Issu de l’École normale supérieure et agrégé d’histoire, Jul commence sa carrière comme dessinateur de presse. Sa révélation vient en 2005 avec son premier album, Il faut tuer José Bové (Albin Michel, 2005), qui lui vaut le prix Goscinny en 2007. En 2009, il lance Silex and the City, une satire acerbe de la société moderne, qui connaîtra cinq saisons en dessin animé sur Arte.

Avec le philosophe Charles Pépin, il crée plusieurs séries BD à succès telles que La Planète des sages (Dargaud, 2011), Platon la Gaffe (Dargaud, 2013), et 50 Nuances de Grecs (Seuil, 2022), cette dernière étant également adaptée en série télévisée sur Arte.

Depuis une décennie, Jul scénarise les nouvelles aventures de Lucky Luke : La Terre promise, Un cow-boy à Paris, et Un cow-boy dans le coton (éditées chez Lucky comics). À partir de 2025, il prendra en charge le scénario des aventures de Picsou.

Crédits image : Muséum national d'Histoire naturelle / éditions Dargaud