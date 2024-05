Gaston Lagaffe, Tintin et Joe Bar Team passent aux enchères

Il sera découpé en quatre parties, les trois premières dédiées à l'oeuvre de Jean-Pierre Gibrat, à celle de Cuzor et à la Joe Bar Team. La quatrième comprend des dessins originaux de divers illustrateurs, dont Franquin et Hergé.

L'époque Petit Vingtième

Parmi les pièces les plus précieuses, une illustration originale de la couverture du Petit Vingtième n° 3, du 20 janvier 1938, signée, à l'encre de Chine de couleur et gouache blanche sur papier. Estimation : entre 200.000 et 250.000 €.

En 1938, Hergé était déjà un artiste aguerri dans l'univers de la bande dessinée, et avait maîtrisé son art notamment grâce à sa collaboration avec Tchang pendant la création du Lotus Bleu, et son partenariat avec Casterman, qui a commencé à publier les albums de Tintin, offrant une nouvelle dimension commerciale à son œuvre.

Charles Lesne, directeur d'édition chez Casterman, a joué un rôle crucial dans l'amélioration continue des albums de Tintin et dans l'élaboration de nouvelles aventures. Cette couverture du Petit Vingtième, l'une des 447 réalisées par Hergé pour ce journal, et l'une des 32 pour L'Île Noire, illustre parfaitement cette progression.

Au moment de la création de L'Île Noire, Hergé a reçu de Casterman l'album du Lotus Bleu, impressionné par la qualité de l'impression et la reproduction fidèle des couleurs, une préoccupation constante pour lui depuis ses débuts.

À cette époque, les éditions du Petit Vingtième, tout comme les albums de Tintin, étaient imprimées par typographie, un procédé assez rudimentaire. Les tirages limités (environ 6000 exemplaires par édition) étaient coûteux, surtout pour la couleur, gérée par des chromistes (et non des coloristes), des techniciens spécialisés qui préparaient les plaques de zinc nécessaires à l'impression des illustrations.

Le dessin original de la couverture réalisé par Hergé en 1938 était en noir et blanc, utilisant une plume spéciale acquise en Angleterre. Hergé a dû rajouter Milou avec de la gouache blanche, une modification non visible dans l'impression finale. La coloration du dessin pourrait avoir été ajoutée plus tard comme embellissement ou pour les chromistes, bien que seulement quatre couvertures aient été colorées directement avant 1941, année où Hergé a commencé à utiliser des techniques de coloriage avancées avec Casterman.

Ce document est donc exceptionnel et témoigne de l'évolution de l'œuvre de Tintin, avec des traits et couleurs directement appliqués par Hergé. Il constitue une pièce de musée rare, d'autant plus que les dessins en couleurs directes des années 1930 sont peu fréquents sur le marché. Cette posture de Tintin, marchant de profil arrière en trois quarts, a beaucoup inspiré Hergé; on la retrouve non seulement sur la couverture de la première édition de cette aventure, mais aussi sur celle de la réédition de 1942, qui demeurera jusqu'à la fin des années 50.

Une version redessinée de 1965 reprendra ce même thème, bien que ce soit finalement un autre dessin qui sera choisi pour la couverture, montrant Tintin dans une barque, mais toujours dans cette même position caractéristique.

HERGÉ, TINTIN. Illustration originale, couverture du Petit Vingtième n° 3 du 20 janvier 1938. Signée. Encre de Chine, encres de couleur

et gouache blanche sur papier 21 × 21,4 cm (8,27 × 8,43 in.). Galerie Daniel Maghen. 200.000 - 250.000 €.

Autre pièce d'exception, l'illustration originale pour un projet de couverture pour le tome 6 de Gaston d'André Franquin, Des Gaffes et des dégâts, publié chez Dupuis en 1968, estimé entre 45.000 et 50.000 €. À l'époque, bien que rare chez Franquin, l'éditeur adoptait une pratique courante dans la publicité en demandant à l'auteur de concevoir trois "roughs", ou ébauches, pour des projets de couverture à soumettre à l'équipe commerciale.

Franquin, très conscient des enjeux commerciaux à une période où les tirages commençaient à approcher le million d'exemplaires, diffusés par une des meilleures équipes de vente de l'époque, Fleurus Diffusion, suivait un principe enseigné par Peyo : assurer une lisibilité à plusieurs mètres de distance.

Contrairement à la pratique courante qui favorisait des esquisses rapides à l'aquarelle pour donner une première impression, Franquin apportait une attention méticuleuse à chaque trait et à l'exécution des couleurs. Jusqu'à la typographie du titre, légèrement tremblante : « Gaston », réalisée en petit format, est la seule preuve d'authenticité qui distingue ces dessins comme étant préparatoires et non des couvertures finales, tant leur perfection est saisissante. Une véritable pièce de musée, selon la galerie Daniel Maghen.

ANDRÉ FRANQUIN, GASTON, Des Gaffes et des dégâts (T.6), Dupuis 1968. Illustration originale pour un projet de couverture.

Signée. Encre de Chine et gouache sur papier 11,1 x 15,1 cm (4,37 x 5,94 in.). Galerie Daniel Maghen. 45.000 - 50.000 €

Dans la collection impressionnante d'œuvres de bande dessinée et d'illustration présentée, on retrouve encore des pièces rares de Jean-Pierre Gibrat, avec des estimations entre 12.000 et 40.000 €, ou Hergé, encore lui, qui offre une case originale de L'Oreille cassée et une illustration inédite dédicacée, chacune évaluée entre 15.000 et 30.000 €.

Jean-Pierre Gibrat est un dessinateur et scénariste français de renom, célèbre pour ses bandes dessinées historiques et romantiques. Son œuvre est marquée par des récits poignants et des dessins élégants, il est l'auteur de classiques comme Le Sursis, Matteo et Le Vol du Corbeau qui sont au cœur de la présente vente. Jean-Pierre Gibrat se distingue par son talent à capturer l’essence des périodes qu’il dépeint, mêlant habilement réalité historique et fiction émouvante.

Steve Cuzor, qui est un des illustrateurs centraux de cette vente, est l'auteur de la série Blackjack. Il s'est également fait connaitre par ses collaborations avec les scénaristes Yves Sente sur Cinq branches de coton noir ou Philippe Thirault puis de Stéphane Colman pour la série O'boy. Cuzor est apprécié pour son style détaillé et réaliste, apportant une profondeur visuelle captivante à ses récits, ainsi que pour ses atmosphères et ses personnages vivants. La vente se concentre sur des planches originales de sa dernière œuvre, Le combat d'Henry Fleming.

Joe Bar Team, enfin, est une série culte dans l'univers de la bande dessinée moto, créée par Bar2 et continuée par d'autres auteurs dont Fane, qui capture avec humour et précision la vie des motards. Les personnages hauts en couleur et les situations cocasses de cette bande dessinée en ont fait une référence incontournable pour les amateurs de deux-roues et de bonne humeur.

De nombreuses planches originales des tomes 1 et 5 seront proposées à la vente, leurs estimations sont comprises entre 4000 et 5000 € pour les plus abordables, les plus chères montent jusqu'à 10.000 €.

D'autres lots notables incluent des travaux de André Juillard et Jean Giraud, ainsi que des contributions de Jijé et Grzegorz Rosinski, avec des estimations variant de 12.000 à 25.000 €.

GIBRAT JEAN-PIERRE GIBRAT, LE VOL DU CORBEAU, Dupuis. Estimation : 30.000 - 40.000 € / STEVE CUZOR, LE COMBAT D'HENRY FLEMING, Dupuis 2024. Estimation : 6000 - 8000 €.

Toutes les pièces présentées du mardi 4 au samedi 8 juin à la galerie Daniel Maghen, puis proposées à la vente le samedi 8 juin à 14h30 à la Maison de la Chimie, sont à découvrir ici.

Crédits photo : Galerie Daniel Maghen