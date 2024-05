Alifbata : éditer les auteurs du monde arabe en France

Depuis une dizaine d’années, le 9e art connaît un vrai renouveau au Maghreb et au Moyen-Orient, avec l’émergence de nombreux artistes qui, du Maroc à la Syrie, font de cet art un nouveau moyen d’expression pour raconter le monde d’aujourd’hui.

Qu’il s’agisse de bandes dessinées ou de romans graphiques, d’œuvres individuelles ou collectives, les éditions Alifbata ont pour but de faire découvrir la richesse de cette production artistique et les regards que ses auteurs et autrices portent sur leurs sociétés.

Après plusieurs collaborations au Liban, notamment avec le collectif beyrouthin Samandal, Alifbata s’est ensuite ouverte à la création dans d’autres pays de la région en publiant des titres venant du Maroc, d’Algérie, de Tunisie et de Palestine.

Point Zero

Riche de quinze publications — dont la plupart sont traduites de l’arabe — son catalogue lui vaut aujourd’hui le statut de spécialiste du 9e art arabe en France et en Europe, et confirme son rôle de moteur et d’acteur à part entière de ce panorama artistique et littéraire en plein essor.

Scène contemporaine tunisienne

C’est la scène contemporaine tunisienne qu’Alifbata a choisi de mettre à l’honneur lors de ces 28e Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens.

Une scène particulièrement riche et talentueuse, dont les autrices et les auteurs ont fait leurs premiers pas au sein du collectif tunisois LAB619 et dans les pages de la revue éponyme avant de prendre leur envol et se consacrer à la réalisation de leurs propres albums.

Parmi eux, Seif Eddine Nechi et Aymen Mbarek, auteurs de Une révolte tunisienne, ainsi qu’Abri Gasmi et Kamal Zakour, auteurs de Point zéro : deux ouvrages phares de la création tunisienne, fruits d’une coédition entre Alifbata et la jeune maison d’édition Soubia, qui les a publiés en langue arabe en Tunisie.

