40 dessins de Dragon Ball en vente à la Galerie de la BD de Bruxelles

Suite au succès des expositions dédiées aux mangas, adaptés en animé, Naruto et One Piece, la Galerie de la Bande Dessinée de Bruxelles continue de célébrer l’animation japonaise.

Produits par les animateurs du studio japonais Toei, les dessins mis à la vente et exposés ont été utilisés dans la production de cet animé mondialement réputé. Ces travaux sont aujourd’hui considérés comme des œuvres d’art majeures de la pop culture.

Dragon Ball, une valeur estimable ?

Frédéric Lorge, Directeur de la galerie, s’enthousiasme : « J’ai le sourire aussi grand que celui de Son Goku en proposant cette exposition au grand public et aux collectionneurs. Né en 1975, j’ai grandi avec les premières diffusions de Dragon Ball dans le Club Dorothée, et la traduction française du manga original reste un émouvant souvenir de lecture. C’est avec un grand plaisir que je dévoile dans cette exposition de magnifiques dougas et gengas, réalisés par les animateurs de la Toei. Ces dessins originaux (crayon et crayons de couleur) montrent toute la subtilité de leur trait, souvent gommée par l’étape finale du celluloïd ».

Au total, près d’une quarantaine de gengas, dougas, layouts, feuilles de correction, en noir et blancs et coloriés sont à retrouver gratuitement à la Galerie de la Bande Dessinée de Bruxelles. La fourchette de prix d’achat est, quant à elle, plutôt large (de 600 à 2500 €).

Dans le bas du panier se trouve par exemple un genga du personnage de Krilin, réalisé au crayon graphite et crayons de couleur sur papier d’animation. A contrario, un autre genga rare de Son Gohan enfant en mode Super Saiyan est vendu à un prix affiché de 2500 €.

Le dessin de Krilin mis en vente au prix de 600 € à la Galerie de la bande dessinée de Bruxelles. ©Toriyama/Toei Animation

Akira Toriyama, pilier du manga japonais

Le manga Dragon Ball (traduction de Valérie Herbert, 2003, Glénat) créé par Akira Toriyama en 1986, s’est écoulé à plus de 260 millions d’exemplaires à l’international. Son adaptation en anime, Dragon Ball et sa suite Dragon Ball Z, diffusées dès 1988 dans l’émission TV Club Dorothée, sont toujours aussi populaires auprès de plusieurs générations de fans.

Le récent décès du mangaka Akira Toriyama, et les nombreux hommages de fans et d’artistes ont montré l’importance qu’a eue ce créateur dans la vie de ses lecteurs, et de ses collègues dessinateurs, qu’ils soient mangakas, dessinateurs de comics ou de franco-belge.

Crédits image : ©Toriyama/Toei Animation