Madame de Sévigné et sa lignée au coeur d'une exposition

L’hôtel de Villeneuve-Vence à Grasse (XVIIe -XIXe siècles), ancienne propriété de la famille des petites-filles de Madame de Sévigné, aujourd’hui siège du musée Fragonard, est à la fois un lieu intrinsèquement familier de cette histoire et de ses acteurs, et un espace tout indiqué pour redonner vie, le temps d’une exposition temporaire, à ces générations de femmes qui ont illustré leur nom, la Provence et son Histoire.

La fabrique d'une image

Cette exposition envisage d’apprécier ce sujet sous un jour inédit et jusqu’à présent méconnu : la descendance de Madame de Sévigné. L’objectif est d’éclairer, au prisme de ses grandes heures et de ses multiples profils, la fabrique d’une image.

« Je demande pardon à Aix, mais Marseille est bien plus joli, et plus peuplé que Paris à proportion; il y a cent mille âmes au moins : de vous dire combien il y en a de belles, c’est ce que je n’ai pas le loisir de compter ; l’air en gros y est un peu scélérat; et parmi tout cela je voudrais être avec vous. Je n’aime aucun lieu sans vous, et moins la Provence qu’un autre ; c’est un vol que je regretterai. » - Lettre de Mme de Sévigné à sa fille Françoise, Marseille, 1673

Du printemps à l’automne 2024, l’exposition réunira plus de cinquante œuvres de premier plan, issues tant d’institutions publiques réputées que de grandes collections privées, parfois même de la descendance de Madame de Sévigné qui ne les avait jamais présentées au public.

À travers cette exposition, nul doute que la célèbre épistolière reprendra vie, nous entraînant dans une flânerie intimiste à travers les siècles et ces générations de femmes inspirées pour qui le goût du faste, de la conversation, des Lettres et des Arts fut un véritable art de vivre.

L'exposition « Madame de Sévigné, l’Esprit en héritage », dont le commissariat a été assuré par Alexandre Mahue, s'ouvrira le 8 juin prochain, jusqu'au 6 octobre 2024.