Un été livresque à Strasbourg, Capitale mondiale du livre

Initié en juin, le projet Pages Blanches anime la place du Château à travers une installation artistique immersive et performative, conçue par le collectif Le Bruit du Frigo. Cet espace est entièrement dédié à l'univers de la lecture, proposant des assises innovantes, des bibliothèques à la portée de tous, et stimulant la créativité littéraire des visiteurs.

Durant tous les week-ends de l'été, cette installation sera le théâtre d'une programmation riche et variée, incluant des visites guidées, des ateliers, des représentations théâtrales, ainsi que des journées à thème, transformant ainsi la place en un véritable carrefour culturel et artistique. Ces initiatives visent à renforcer l'engagement du public avec le livre sous toutes ses formes, en offrant à la fois des moments de détente et de découverte.

Temps forts des deux prochains mois

La compagnie Les Euménides accueille les visiteurs et visiteuses autour d’un bar littéraire le 2 août dès 17h.



Le 14 juillet promet d’être une journée riche en émotions, partagent les organisateurs :

Pratique douce dès 9h du matin, suivi d’un moment autour du jazz. À partir de 11h, en partenariat avec le festival Jazz à la Petite-France, une conférence aura lieu sur le thème Musique et droits civiques : portraits croisés d'Angela Davis et de Nina Simone, par Najate Zouggari, suivi d’un concert de jazz d’Indawa.

À 18h, le concert chorale et performatif Les Dames de France sera proposé par la compagnie Les Sœurs Goudrons.

Le 19 juillet dès 18h, Vladimir Spoutnik proposera In Bed with Vlad, des lectures qui susurrer à votre oreille, couché dans un transat ou en déambulant, puis dès 19h30 House of Diamonds concocte un drag show sur le thème du livre.

À 21h, la compagnie Mademoiselle Sauvage proposera deux spectacles mêlant marionnettes, musique, illustration et kamishibaï, L’amour courtois et Je l’aime à mourir.

Deux nuits blanches, organisées de 18h à 2h du matin, seront programmées :

- Le 20 juillet : le cirque à l’honneur, la compagnie la Main de l’homme a eu carte blanche pour réunir des artistes locaux et nationaux et faire vibrer tout en douceur et poésie l’installation Pages Blanches.

- Le 31 août : les Hauts Parleurs proposent une soirée autour de la poésie aux côtés de nombreux artistes. Au programme : scène ouverte poésie, performances et un poème participatif pour Strasbourg.

- Les 10 et 11 août, embarquement dès 19h30 pour deux jours autour du voyage, avec notamment les samedi et dimanche soirs un spectacle haut en couleurs imaginé par l’artiste Abi-Ayad Youssouf, ancien élève du TNS, et ses belles artistes drag. Pages Blanches propose de clôturer l’été le 1er septembre à 7h07 exactement, au moment du lever du soleil, une silent party sous casque aux pieds de la cathédrale et un DJ set spécialement créé par l’artiste DJ Iyas de la FINCA.

Ciné Livre

Pour la 4ème édition du festival « Ciné Plein Air ! » soutenue par l’Eurométropole de Strasbourg, l’équipe du Troisième Souffle se réjouit de présenter un parcours de 10 séances de cinéma en plein air, conçu en collaboration avec chaque commune accueillant une projection.

La programmation de cette année célèbre le livre et présente une série de films inspirés d’œuvres littéraires.

- Le 13 juillet à Eckwersheim : Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary de Rémi Chayé

- Le 20 juillet à Holtzheim : Le Livre de la Jungle de Jon Favreau

- Le 27 juillet à Osthoffen : Croc-blanc de Alexandre Espigares

- Le 3 août à Achenheim : Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson

- Le 10 août à Kolbsheim : Billy Elliot de Stephen Daldry

- Le 24 août à Lampertheim : Alice au Pays Des Merveilles de Tim Burton

- Le 28 août à Eckbolsheim : L’incroyable destin de Harold Crick de Marc Forster

- Le 31 août à Plobsheim : Max et les Maximonstres de Spike Jonze

- Le 7 septembre à Bischheim : Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre de Alain Chabat

Un pique-nique littéraire franco-allemand

Le programme Lire notre monde invoque fortement la dimension européenne et transfrontalière de la ville, et une programmation inédite « Livres sans frontières, lecture sans frontières » a été élaborée conjointement par les villes de Strasbourg et de Kehl. L’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau est le financeur principal de cette programmation transfrontalière à hauteur de 25.800 €.

Celle-ci a pour objectifs de susciter des rencontres entre voisines et voisins français et allemands autour du livre, de permettre au public germanophone de participer au programme Lire notre monde, de favoriser le dialogue entre les cultures et, enfin, de transmettre le goût de la lecture aux plus jeunes.

La programmation transfrontalière se déclinera tout au long de l’année en une multitude d’actions dont un pique-nique littéraire franco-allemand le 13 juillet. Rendez-vous dans le jardin de la médiathèque de Kehl et dans le secteur des berges du Vieux-Rhin (Altrhein).

L'événement se déroule tout l'après-midi, avec un programme varié, adapté aux familles, avec entre autres, la conteuse Katrin Bamberg, le magicien Chrismagic, le théâtre Artisjok, l‘atelier papier, la visite de la médiathèque de Kehl et le groupe de chanteurs « die Schoenen ». Puis en soirée avec des lectures

ou des performances pour adultes et de la musique live.

Aussi, le Théâtre des Deux Rives vous donne rendez-vous les 28 juin, 28 juillet et 26 septembre à 20h à la Kulturhaus de Kehl pour un spectacle intitulé « Echo de la liberté : entre Rhin et Révolution ». Il éclaire le rôle central que joue Kehl au siècle des lumières, dans la diffusion des œuvres de Rousseau, Voltaire et Beaumarchais.

Ponctué d‘humour sarcastique et d‘histoires croustillantes sur leur vie amoureuse, le spectacle met en scène les trois hommes dans l‘imprimerie de l‘ancienne forteresse.

Spectacle en allemand et surtitré en français.

Lire et courir notre monde

Le passage de la Flamme paralympique le 25 août à Strasbourg est l’occasion de remettre en lumière l’un des projets phares de Strasbourg Capitale mondiale du livre UNESCO 2024 : la résidence intitulée Lire et courir notre monde menée en 2023 par de l’auteur-illustrateur jeunesse, Joachim Galerne, en immersion dans la vie de Jules Ribstein, champion du monde paralympique « médaillable » aux Jeux Paralympiques 2024.

Parmi les projets de création et de médiation de la résidence : la réalisation d’un flipbook « nager rouler courir », autour de la pratique du para-triathlon. Symbole du programme Olympiades de la lecture, cet objet totem incarne le lien entre la programmation culturelle de Strasbourg Terre de jeux et Strasbourg Capitale mondiale du livre UNESCO 2024.

Il sera disponible au stand de la Ville de Strasbourg lors du passage de la Flamme paralympique à Strasbourg le 25 août. Cette résidence s’est déroulée dans le cadre de l’Olympiade culturelle – Paris 2024, pour laquelle la Ville de Strasbourg a été sélectionnée par France Urbaine et le Centre national du livre.

Photographie : illustration, Claude Truong-Ngoc, CC BY-SA 4.0