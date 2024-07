Jennifer Lawrence et A24 unis pour adapter une BD de Paul B. Rainey

« Ce n'est pas un rêve ! Ni un infox ! Ni un craquage complet ! » s'est félicité l'auteur Paul B. Rainey sur le réseau social X après l'acquisition des droits d'adaptation de sa bande dessinée par la société de production A24. Cette dernière est connue, entre autres, pour les films Moonlight (Barry Jenkins, 2013), Midsommar (Ari Aster, 2019) ou encore The Zone of Interest (Jonathan Glazer, 2024).

Pour l'instant, l'adaptation reste à l'état de projet, mais l'actrice Jennifer Lawrence, qui figure au sein de la liste des producteurs, serait partante pour un des premiers rôles du long-métrage.

Elle prêterait sans doute ses traits à Claire, qui vit un mariage devenu malheureux avec Mark dans Why Don’t You Love Me ?. Tous deux se côtoient sans vraiment partager de moments communs, et s'interrogent sur leurs choix de vie. Le déclenchement d'une guerre nucléaire remet en perspective leurs dilemmes intérieurs, tandis que la réalité se déforme...

Une ambiance bien particulière qui n'est pas sans rappeler plusieurs films d'horreur du réalisateur Ari Aster, qui coproduit d'ailleurs lui aussi cette adaptation.

Inédite en français

Why Don’t You Love Me ?, parue en 2023 au sein de la maison canadienne anglophone Drawn & Quarterly, reste inédite en français. Paul B. Rainey, auteur britannique, a publié plusieurs bandes dessinées, dont Pope Francis Goes To The Dentist ou Starman, qui n'ont pas été traduites en France.

L'éditeur décrit Why Don’t You Love Me ? comme une « comédie de science-fiction sombre et intime » qui propose une « méditation hilarante et terrifiante sur le deuil des occasions manquées, la résilience et comment rendre les coups à la réalité telle qu'elle se présente à vous, un jour à la fois ».

La bande dessinée sera adaptée en un scénario par Robert Funke, connu pour la série On Becoming a God in Central Florida, arrêtée après une saison en 2019, précise Variety.

Photographie : Jennifer Lawrence, en juin 2023 (El Hormiguero, CC BY-NC 2.0)