En juillet, c'est la 3e édition de La Vacance poétique de La Perle

La Vacance Poétique de La Perle est un festival de poésie et de musique qui se déroule ainsi sur trois jours, invitant les participants à se déplacer entre divers sites pittoresques en Bourgogne Franche-Comté. Durant cet événement, des poètes et musiciens forment des duos pour présenter des performances uniques, résultant d'une résidence artistique de trois jours préalablement organisée sur les lieux des futures performances.

Promouvoir la poésie sous toutes ses formes

Anna Serra, poète et directrice artistique de l'association La Perle, orchestre ces collaborations, guidant les artistes à travers une exploration des sites pour concevoir des œuvres qui résonnent avec l'environnement.

Pour sa troisième édition, le festival accueillera les poètes Catherine Barsics de Liège, Felip Costaglioli qui partage son temps entre Minneapolis et Palamós, et Sandrine Cnudde d'Uzès. Les musiciens participant seront Antoine Jomin, spécialiste des percussions et des bols tibétains, Lena Gutke, flûtiste et cheffe d'orchestre, ainsi que Michaël Santos, qui combine voix, percussions et machines électroniques.

Le festival est également accompagné par la Caravane Serendipe, une bibliothèque mobile dédiée à la poésie contemporaine, offrant des ateliers d'écriture et enrichissant l'expérience du festival. Après l'événement, l'association édite les œuvres produites durant le festival au sein de la nouvelle maison d'édition O.

La Vacance cherche à redéfinir le concept de vacances, invitant à redécouvrir le local comme source d'évasion et d'inspiration artistique, mettant en lumière des sites méconnus à proximité immédiate. Ce festival n'est pas seulement une célébration de la poésie performative, mais aussi une occasion de plonger dans l'activité éditoriale foisonnante de la poésie contemporaine.

L'association La Perle, fondée en 2017 par Anna Serra, vise à promouvoir la poésie sous toutes ses formes, de la poésie sonore à l'orale. Installée dans une ferme qui sert de siège depuis 2020, La Perle aspire à devenir un espace de résidence pour la création poétique, un lieu de partage public et un pont entre la vie rurale et l'art vivant de la poésie.

La programmation

Catherine Barsics, poétesse et performeuse, s'est illustrée avec son premier ouvrage Disparue, une enquête poétique inspirée de faits réels, publié chez l'Arbre à Paroles dans la collection iF. Ce livre a été en lice pour plusieurs prix prestigieux, notamment les Prix CoPo et CoPo des Lycéens en 2021 en France, le Prix Marcel Thiry en 2021 en Belgique, et le Prix triennal de poésie en langue française de la FWB en 2023. Outre ses livres, Barsics a contribué à diverses anthologies, livres d'artistes, et revues de poésie et d'art contemporain. Elle explore la transdisciplinarité dans ses performances, mêlant sa poésie à la musique, la danse, et les arts plastiques, collaborant avec des artistes tels que Tom Malmendier, Hanna Kölbel, et le collectif Ublik, ainsi qu'avec des artistes visuels comme Adrien Tirtiaux et Werner Moron.

Lena Gutke, flûtiste, pédagogue et cheffe d'orchestre suédoise, a été formée au CNSM de Suède avant de continuer ses études à l'École Normale Supérieure de Musique de Paris où elle a obtenu un Diplôme Supérieur d'Exécution. Fondatrice du Duo Entracte avec Odile Abrell, elle a joué dans divers ensembles, et a dirigé la Société Philharmonique d'Avallon pendant six ans. Actuellement, elle dirige un projet d'orchestre dédié à la musique de Claude Nougaro, touchant chaque année plus de 200 musiciens.

Michaël Santos, musicien insaisissable, s'engage dans des projets qui défient les catégorisations traditionnelles, cherchant à découvrir de nouveaux paysages sonores. Son travail inclut des expérimentations, des errances, et des détournements, offrant une expérience musicale qui suscite étrangeté et curiosité.

Sandrine Cnudde, poétesse et photographe ambulante, a exploré divers territoires depuis son engagement initial comme jardinière et paysagiste. Ses voyages, particulièrement dans les régions arctiques, enrichissent son œuvre qui mêle écriture et photographie. Elle a fondé en 2020 la micro-revue de poésie et de photographie VINAIGRETTE.

Antoine Jomin, chanteur lyrique et multi-instrumentiste, participe à divers ensembles et projets vocaux, allant de la musique renaissance à la contemporaine. Il est également engagé dans des initiatives pédagogiques et thérapeutiques, utilisant la musique comme vecteur d’énergie et de thérapie.

Felip Costaglioli, poète et enseignant, a passé les vingt dernières années aux États-Unis où il enseigne le cinéma et se consacre à la traduction et à l'écriture en catalan, français, et anglais. Il a publié 27 ouvrages de poésie chez divers éditeurs, explorant les intersections entre la poésie, le cinéma, et la traduction.

La Sérendipe est une caravane transformée en oasis poétique ambulante, fusionnant l'espace public avec un coin intime du monde. Elle fonctionne comme une bibliothèque mobile de poésie contemporaine, offrant des consultations poétiques pour tous. Durant plusieurs jours, cette caravane s'installe dans divers lieux comme les places de village ou à proximité de salles de spectacle, invitant les résidents à découvrir des livres, emprunter des ouvrages, s'installer pour une conversation autour d'un thé, ou participer à un atelier d'écriture spontané.

En plus, La Sérendipe propose des ateliers d'écriture personnalisés, enrichis par une collection variée d'écrits poétiques. Ces sessions peuvent être adaptées pour des individus, de petits groupes, ou des familles, et durent entre 30 minutes et une heure. Les participants sont guidés à travers divers rituels poétiques, tels que le souhait tiré de Des étoiles filantes de Mélanie Leblanc, ou le tirage d'un oracle poétique, aboutissant à la création d'un poème personnalisé par la colporteuse, symbolisant l'expérience partagée.

La caravane devient un lieu de créativité fluide où les visiteurs peuvent entrer et sortir à leur guise, participant pour quelques minutes ou s'engager plus longuement dans un atelier complet. C'est un espace accueillant pour tous, encouragent même les novices à s'essayer à l'écriture dans un cadre détendu et inspirant.

Amália Cardoso, poète et facilitatrice de projets culturels dans le domaine du spectacle vivant depuis 2016, est la visionnaire derrière ce projet. Diplômée en arts appliqués, elle a également coordonné en 2021 la première édition du festival de poésie "Oh ma parole !" à Marseille, collaborant étroitement avec les équipes artistiques et techniques.

Crédits photo : La Vacance poétique de La Perle