L'éditeur comme certificateur de la pensée, vraiment ?

En tant que jeune étudiant en édition, j’ai récemment été interpellé par la transcription d'une interview datant de 2017 de Frédéric Mériot, ancien directeur général des Presses universitaires de France (PUF). Au cours de cet entretien il évoquait une vision, répandue à l’époque, de l'éditeur en tant que « certification de la pensée ».

Je me suis longtemps posé des questions à ce sujet et il me semble que le rôle de l’éditeur est aujourd’hui difficilement réductible à « un processus de validation et de certification » - en citant

Design et innovation dans la chaîne du livre (PUF).

Sur une portion de la production écrite, le travail de l’éditeur est effectivement « un métier de sélection, de certification et de diffusion ». Mais il est aisé d’observer que ce n’est pas toujours le cas, voire que cela ne devrait plus l’être.

De nombreux éditeurs sont de plus en plus des prescripteurs de richesse monétaire que de trésors manuscrits. Je ne saurai compter le nombre de fois où j’ai entendu parler de la publication d’un livre non pas pour sa qualité... Mais pour sa capacité à assurer commercialement l’avenir d’une maison d’édition (et la publication d’autres ouvrages moins vendeurs, mais plus prometteurs). Et ceci est une réalité assez triste de l’édition : l’éditeur doit sortir ce qui fonctionnera pour vivre et avoir l’espoir de publier un coup de cœur, qui passe donc au second plan.

Ce dernier est aujourd’hui moins une certification de la pensée ou de qualité que du potentiel économique d’un livre. Et même dans le cas où il valide la pensée d’un écrit, questionnons ce qui fonde son choix. Nombreux sont les auteurs, qui comme Guillaume Meurice en septembre 2022, sont rejetés par les éditeurs à cause d’un contentieux sur leur discours. Ce parti-pris est parfois difficile à justifier et remet encore une fois en cause le travail « de validation et de certification » de l'éditeur. Mais si il l'omet facilement, on peut se demander si c’est encore son devoir ?

Les sélections sont régulièrement reléguées au libraire. Dans la masse quasi indigeste de sorties, c’est dorénavant bien plus lui qui met en avant certains ouvrages et les défend auprès des clients. C’est un rôle que l’on retrouve également dans certains cercles de lectures ou chez des influenceurs.

Cela ne signifie pas que l’éditeur ne doit plus sélectionner ce qu’il publie, mais plutôt que son choix et son avis n’ont plus le même poids qu’auparavant. D’ailleurs si la réécriture de Roald Dahl fait autant polémique, c’est aussi, il me semble, car elle est imposée par ses éditeurs et non pas poussée par ses lecteurs.

L’éditeur qui sélectionne et valide la pensée, est une vision soit archaïque, soit trop romantisée. Je

pense qu’aujourd’hui le livre comme réceptacle de la pensée n’est plus totalement préhensible. Il dépasse très souvent la vision de celui qui l'écrit ou le vend. Avec parfois, des succès inexplicables, des ratés incompréhensibles, des interprétations multiples et une vie riche.

C’est à l’éditeur (et à la société) de comprendre qu’une réflexion autant qu’un écrit doit pouvoir subsister, sans restriction ni contrôle limitant. À chacun d’avoir ensuite l’intelligence de les questionner pour se bâtir sa propre vision.

Crédits photo : Le Message de l'Hirondelle d'Hiroshige (Musée Guimet, Paris) - Jean-Pierre Dalbéra (CC BY SA 2.0)