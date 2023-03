Solidarité, droits humains, syndicalisme : la société civile s'engage 

Le premier, Édouard Martin, s’est engagé pour défendre les travailleurs, le deuxième, Pascal Brice, pour maintenir ce rapport à notre prochain en difficulté, et la troisième, Geneviève Garrigos pour les droits humains. Mais finalement, quelle pertinence pour ces corps intermédiaires, de nos jours ?

La solidarité, ça se paye

Nicolas Sarkozy avait remis en cause cette société civile, du temps où il était encore dans l’arène politique : « Les syndicats, les partis, les groupes de pression, les experts, les commentateurs ; tout le monde veut parler à la place du peuple sans jamais se soucier de ce que le peuple veut, de ce qu’il pense ou de ce qu’il désire. Comme si le peuple n’était pas assez intelligent ou n’était pas assez raisonnable. »

La puissance américaine

Pascal Brice, qui préside la FAS, constituée de plus d’un millier d’associations parmi lesquelles la Simad, Caritas, Emmaüs, La fondation abbé Pierre, le Refuge, SOS Solidarité… ne réfute pas totalement les mots de Nicolas Sarkozy, mais constate qu’en France, « on laisse en réalité une place réduite à la société civile ». La tradition française considère en effet que c’est l’État omniprésent et omnipotent qui va tout régler.

Aux États-Unis par exemple, les associations dites philanthropiques sont très puissantes et importantes, car les pouvoirs publics y sont faibles en comparaison de notre hexagone.

L’ancien diplomate est formel : si la force publique soutient largement beaucoup des associations qui composent la Fédération des Acteurs de la Solidarité, ces dernières restent complémentaires de l’État, en tant qu’elles mettent en branle un engagement de millions de bénévoles, indispensable aux mécanismes d’entraide au niveau national.

Les embûches et l'engagement

Ironie du sort, ces citoyens doivent souvent se battre contre la bureaucratie, avec ses normes parfois absurdes et pesantes, afin de respecter au mieux leur charge. Mais la solidarité, ça « coûte un pognon de dingue » non ?, se demande le journaliste et documentaliste Alain Morvan, volontairement provocateur.

Outre de rappeler les valeurs essentielles d’humanité à porter, Pascal Brice met en évidence l’intérêt social et politique de la solidarité : « Elle est plus importante que jamais, du fait des clivages dans la société accentuée par une forte précarisation. » Qui dit baisse du niveau de vie dit montée des tensions, notamment à destination des étrangers, ce que le président de la FAS désigne comme « la concurrence des précarités ».

Un engagement intime

Du national au mondial et les organisations non gouvernementales (ONG), sur le devant de la scène au quotidien comme poil à gratter des régimes autoritaires comme démocratiques, quand ils manquent à leurs obligations : « Les ONG se sont données comme mission de surveiller et dénoncer les violations des engagements des États, puisque ces derniers ne vont pas se sanctionner eux-mêmes », résume Geneviève Garrigos.

On peut penser à la question des ouïghours dans la province chinoise du Xinjiang. Ce sont en effet des ONG qui ont documenté l’existence de camps de travail ou de campagne de stérilisation que beaucoup n’hésite pas à qualifier de génocide.

Engagée depuis 2008 dans la défense des droits humains et de sa dignité, elle a puisé dans son histoire personnelle une connaissance des mécanismes de l’oppression. Née en Algérie, elle déménage très jeune en Argentine et vivra la terrible dictature militaire qui sévit entre 1976 et 1983 : « C’était une jeunesse dans un état d’urgence permanent avec la menace constante des Coups d’État », confie-t-elle.

Les crises géopolitiques

On a dénombré près de 30.000 disparitions dans cette époque plus que troublée. Certaines familles manifestent encore tous les jeudis dans le pays de Jorge Luis Borges pour réclamer justice et la vérité sur la disparition de leur proche.

Plus récemment, l’ancienne présidente d’Amnesty International s’est impliquée dans la grave crise syrienne, toujours en cours, et ses 4 à 5 millions de réfugiés. Chiffre un peu prêt similaire du côté du Vénézuéla de Nicolas Maduro, qui s’est vidé de sa population tant la situation économique a atteint des abysses.

Sur ces rencontres avec les exilés forcés, tombés parfois dans le dénuement le plus total, Geneviève Garrigos explique : « Ils savent qu’on ne peut rien faire face à leur dictateur, mais ils nous disent à chaque fois, “l’important c’est que vous racontiez notre histoire” ». En France, elle a été en première ligne dans le dossier brûlant des Roms et de leurs camps : « L’idée première était de les humaniser et le leur rappeler : “Vous êtes des sujets de droit, vous avez le droit de vous battre, vous existez.” »

La force de la parole et du collectif

Celui qui s’est engagé avec force pour le maintien des activités dans les hauts fourneaux de Florange fermés en 2012, Édouard Martin, est un immigré espagnol qui a fui le franquisme.

Comme Geneviève Garrigos, son histoire personnelle n’est pas étrangère à ses combats : « Je suis arrivé à 8 ans, après mon père qui est venu d’abord seul pour travailler dans la sidérurgie. J’ai les souvenirs de ce dernier, qui parlait très mal le français. Je devais l'accompagner pour des démarches administratives, et assistais à des humiliations. »

Le syndicalisme est une liberté

Il y a découvert la nécessité de maîtriser la parole, et sa force potentielle. Il ajoute : « J’ai été éduqué dans la culture du silence, ne pas se faire remarquer, ça peut-être dangereux. Quand je suis entré dans la sidérurgie à 18 ans, le matin à 4h, avant de partir, ma mère me rappelait : “le chef à toujours raison” ».

En opposition à ses conseils produits par une société espagnole autoritaire, il s’est tourné vers la force du collectif : « Le salarié, individuellement, a peur. Il prendra une dimension seulement dans le collectif. » L’ancien député européen va plus loin : « Le monde syndical ne s’arrête pas aux portes de l’entreprise. Cette approche est avant tout un cri de liberté pour moi. »

Une réalité s’est tout de même imposée à lui face à l’échec de la sauvegarde de l’usine de Florange : « Il y avait un noyau dur d’une cinquantaine d’ouvriers engagés. À la fin, il en restait une quinzaine, sur plus de 2000. » En tant que député européen, il s’est notamment battu pour exiger la taxe carbone aux frontières pour l’industrie de l’acier chinois.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

DOSSIER - Politeïa, festival des idées, décline la liberté