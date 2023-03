Politeïa, festival des idées, décline la liberté

Politeïa se veut une manifestation biennale, un festival des idées porté par la Ville de Thionville et construit en partenariat avec l’association Des Mots & Débats.

Il réunira une soixantaine de personnalités du monde de la culture, de l’écriture, des idées, des médias ou de la politique. Ainsi une trentaine de rencontres (entretiens, leçons, lectures ou tables rondes) y est organisée, avec également du cinéma, de la musique, du théâtre et des moments festifs.

Pour cette première édition, la liberté est déclinée sous toutes ses formes et interrogée à travers une multitude de prismes. En outre, une dizaine de classes du bassin thionvillois, entre la seconde et la terminale, auront la joie d’accueillir dans leur établissement certains de nos auteurs, journalistes et dessinateurs invités.

Le temps d’une heure ils échangeront sur des thématiques choisies par eux et travaillées en amont avec leur professeur. D’autres classes feront le déplacement au festival et assisteront à quelques tables-rondes sur la journée du 17 mars.

La manifestation a été placée sous le parrainage de la ministre de la Culture. (crédits photo © ville de Thionville / Stéphane Thévenin)