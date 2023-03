Liberté, de la valeur républicaine au poème d'Éluard...

La liberté écrit son nom à Thionville

Mais quelle idée de créer un nouveau festival ?

Tout s’est construit en quelques mois, ici à Thionville, au bord de la Moselle, territoire transfrontalier, au nord de cette Lorraine qui compte d’autres manifestations de qualité, mais dans des villes plus éloignées, à Metz, Nancy ou Saint-Dié-des-Vosges.

Il manquait un cœur battant dans cette ville qui possède quelques beaux lieux de culture, sans vouloir recopier un modèle ou lancer un énième salon du livre, mais en inventant un projet original dans lequel elle pourrait s’identifier et innover. L’envie première est venue d’un homme — Jackie Helfgott, adjoint à la culture — et d’une rencontre avec Des Mots & Débats — association active sur la ville depuis 2018 — et son président très actif dans le monde du livre, qui vous raconte ici la genèse de Politéïa.

Dès les premières discussions, le colloque dont rêvait l’adjoint à la culture est devenu un festival des idées, conçu comme une biennale et porté par une volonté commune de redonner du sens au débat public et de mieux allier la citoyenneté au mode d’organisation de la cité. C’est comme ça que Politéïa est né. Qu’il a grandi autour de séances de travail avec des petits plats, des idées, des débats, des bouquins et du vin.

Dès le départ, nous avons eu cette volonté de créer une manifestation ouverte à tous, intelligente, constructive, mais aussi artistique et festive. Pour ce premier numéro, la thématique s’est imposée à nous par le choix initial de Jackie Helfgott — parler de la liberté — et nous avons pris plaisir de construire une programmation ambitieuse, variée et audacieuse.

Ce mot de liberté est sur toutes les lèvres, dans des poèmes, lois, slogans, sur le fronton des mairies ou des écoles. Il est adoré, détesté, sublimé, détourné et dans ces temps parfois confus et obscurs où la violence veut l’emporter sur la nuance, nous avons imaginé une trentaine de tables rondes, leçons ou entretiens et invité ici quelque soixante-dix personnalités de la littérature, des sciences humaines et sociales, des médias ou de la politique.

Pendant Politéïa, philosophes, historiens, écrivains, journalistes, combattants de la liberté, comédiens, musiciens ou poètes déclineront de diverses manières cette valeur républicaine, mais aussi ce joli mot d’un poème historique de Paul Éluard.

« Et par le pouvoir d’un mot », écrivait-il dans son Liberté, j’écris ton nom. C’est aussi par le pouvoir d’un mot et de quelques idées, que toute une équipe a imaginé, construit, organisé ce nouveau festival. Des heures, des jours et nuits de travail, avec des professionnels et bénévoles, de la joie, du débat, de la fatigue, du plaisir, quelques déceptions et de belles surprises aussi, de la ferveur et de l’enthousiasme.

Voilà où nous en sommes à quelques jours de la mise à feu et dans l’attente du public, alors que la ministre de la Culture vient de nous faire un beau cadeau en parrainant cette première édition de Politéïa.