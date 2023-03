Iran : le poète Ali Asadollahi est sorti de prison

En Iran, la mort de Mahsa Amini, étudiante âgée de 22 ans, décédée après son arrestation par la « police des mœurs » du pays en septembre 2022, a lancé un vaste mouvement de contestation citoyenne, appelant à la levée des interdits religieux et au respect des libertés civiles.

L'État iranien a opposé aux revendications populaires une violente répression, occasionnant la mort de plusieurs centaines de personnes. Des milliers d'autres ont été arrêtées, voire emprisonnées, pour des motifs qui n'étaient pas toujours explicités par les forces de l'ordre.

L'arrestation d'Ali Asadollahi s'inscrivait dans ce contexte, puisqu'il avait été interpelé le 21 novembre 2022, lors d'une manifestation pour les libertés civiles. Maintenu dans un régime d'isolement quasi complet, il n'avait pu entrer en contact avec ses proches qu'après deux mois de détention.

Opposant au régime

Né en 1987 à Téhéran, l'auteur exprimait régulièrement son opposition au régime du Guide suprême de la révolution Ali Khamenei et à la restriction des libertés, notamment celles des créateurs. En 2019, lorsqu'un de ses ouvrages est nommé pour le prestigieux Prix Ahmad Shamlou, il préfère ainsi le retirer de la compétition pour montrer son désaccord avec la censure éditoriale appliquée par le gouvernement.

Asadollahi est par ailleurs membre de l'Association des auteurs iraniens (Iranian Writers' Association, IWA), une organisation créée en 1968, mais interdite par le régime en 1981. Malgré sa reconstitution une dizaine d'années plus tard, ses membres font l'objet d'une vaste arrestation dans les années 1990 et subissent aujourd'hui encore la répression des autorités.

Dans une lettre ouverte, en janvier dernier, plus de 150 artistes du monde entier avaient condamné « fermement la détention illégale d'Ali Asadollahi et [demandé] sa libération immédiate et inconditionnelle ».

Réécrire les faits

D'après l'agence HRANA, le poète a été libéré ce mardi 28 février, à Téhéran, au lendemain d'une audition devant le Tribunal révolutionnaire. La sortie d'Ali Asadollahi s'inscrirait dans le cadre de l'amnistie annoncée par le Guide suprême au début du mois de février dernier. Ali Khamenei avait révélé qu'il comptait gracier des « dizaines de milliers » de prisonniers, dont des personnes arrêtées lors de la répression des manifestations.

La nouvelle avait immédiatement suscité les critiques des activistes des droits humains, qui pointaient une manœuvre pour « réécrire les faits » et « échanger les places des coupables et des innocents ». L'amnistie est une pratique annuelle, en Iran, qui survient à l'occasion de l'anniversaire de la Révolution islamique de 1979.

Timides libérations

Selon le classement établi par l'organisation non gouvernementale américaine PEN America, l'Iran se trouve à la 4e place des pays qui emprisonnent le plus les auteurs et intellectuels, derrière la Chine et l'Arabie saoudite. Le relevé de cette étude ne comprenait pas les arrestations et détentions de 2022, particulièrement nombreuses à l'occasion des manifestations.

Plusieurs libérations d'auteurs ont récemment eu lieu, en Iran. Avant Ali Asadollahi, les auteurs Arash Ganji et Reza Khandan Mahabadi sont sortis de cellule au cours du mois de février dernier. Début janvier, l'actrice et traductrice littéraire Taraneh Alidoosti quittait aussi la prison après trois semaines de détention — mais une mobilisation du monde du cinéma international avait sans doute permis d'accélérer les choses.

En janvier 2022, le Centre Raoul Wallenberg pour les droits de la personne (RWCHR) et l'organisation PEN America avaient porté plainte contre l'Iran auprès du Groupe de travail sur la détention arbitraire de l'ONU, dont la République islamique est membre. Après plusieurs mois d'enquête, ce dernier avait établi « la multiplication des détentions arbitraires » en Iran, et le non-respect des droits humains des personnes emprisonnées.

Photographie : le drapeau iranien (illustration, DavidSandoz, CC BY 2.0)