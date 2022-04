Ces pays où il ne fait pas bon être écrivain

Organisation non gouvernementale, PEN America défend la liberté d'expression des écrivains dans le monde entier et, établit, chaque année, un rapport détaillant l'état des lieux partiel de la situation internationale. Partiel, car limité aux cas dont l'ONG a eu connaissance...

Les deux pays qui emprisonnent le plus d'écrivains restent la Chine et l'Arabie saoudite, un duo qui n'a pas changé depuis le premier rapport Freedom to Write. Le PEN America recense ainsi 85 écrivains emprisonnés en Chine, et 29 en Arabie saoudite. La Birmanie occupe la troisième place de ce tragique classement avec 26 écrivains et intellectuels derrière les barreaux, contre 8 seulement l'année passée.

La différence s'explique notamment par « la forte répression qui s'est abattue sur la société civile et la liberté d'expression après le coup d'État du mois de février 2021, lorsque l'armée s'est emparée du pouvoir et a empêché le parlement récemment élu de former un gouvernement ». Plusieurs poètes ont trouvé la mort, en Birmanie, face à la répression.

Viennent ensuite l'Iran (21 écrivains emprisonnés) et la Turquie (18 auteurs en prison). Si la grande majorité des individus emprisonnés pour leurs écrits sont des hommes, PEN America note qu'à eux cinq, les pays cités ci-dessus ont emprisonné 27 autrices sur les 33 qui se trouvent derrière les barreaux, tous pays confondus — Égypte, Biélorussie, Inde et Vietnam maintiennent aussi en détention des autrices.

Peines longues et motifs spécieux

Les auteurs littéraires représentent la majorité des écrivains emprisonnés (111 personnes), devant les poètes (68), les professeurs (59), les auteurs-compositeurs (27), les éditeurs (12), les correcteurs (9), les traducteurs (8) et les dramaturges (4).

PEN America note la hausse du nombre de poètes emprisonnés, et l'attribue à la situation en Birmanie ainsi qu'à la tendance des poètes « à s'engager sur des thématiques sociales et politiques très polémiques ». La plupart des auteurs emprisonnés dans le monde le sont pour de longues peines : 53 % demeurent derrière les barreaux depuis 2019, et 72 % depuis 2020.

Parmi les motifs invoqués pour l'arrestation, la détention et la condamnation des écrivains se trouve en premier lieu la « menace pour la sécurité nationale » (55 %), qui a encore gagné en “popularité” à la faveur de la crise sanitaire et des restrictions autoritaires qui l'ont parfois accompagnée. Dans 22 % des cas de détention, toutefois, aucun motif ne vient motiver cette dernière, en particulier en Arabie saoudite.

L'ONG PEN America n'est pas très optimiste pour l'année prochaine : outre les conséquences durables de la crise sanitaire, le retour des Talibans en Afghanistan, la poigne de fer de la Chine sur Hong Kong ou encore l'invasion russe de l'Ukraine laissent imaginer des effets gravissimes sur la liberté d'expression.

Le rapport Freedom to Write est accessible à cette adresse.

Photographie : illustration, nizz7, CC BY-NC-ND 2.0