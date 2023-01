Urgence : libérer l'actrice et traductrice, Taraneh Alidoosti  

La pétition a déjà recueilli plus de 24.000 pour un objectif de 25.000. Dans le texte qui accompagne l'initiative, les signataires sont formels : « Taraneh Alidoosti est innocente et a droit à la liberté d’expression en ligne. » De ce fait, ils se déclarent « solidaires avec elle », et exigent sa libération immédiate, comme son retour « en toute sécurité dans sa famille ».

Précédemment, de nombreuses organisations internationales, de PEN America à l’International Coalition for Filmmakers at Risk, ont appelé à la libération de l’actrice et traductrice littéraire iranienne. Elle a été interpellée le 8 décembre à son domicile, quelques jours après avoir dénoncé, sur Instagram la pendaison de Mohsen Shekari, militant exécuté pour sa participation aux récentes manifestations contre le pouvoir.

Elle avait également posté une photo Instagram sans foulard couvrant ses cheveux, en solidarité avec les manifestants. Malgré la répression du régime iranien, Alidoosti avait refusé de quitter l’Iran. Elle avait notamment déclaré : « Je n’ai pas de passeport ni de résidence ailleurs qu’en Iran. Je vais rester et te regarder droit dans les yeux comme tous ces gens normaux qui hurlent pour leurs droits. »

Et d’ajouter : « J’ai hérité de ce courage des femmes de ma terre, qui depuis des années vivent leur vie, chaque jour avec résistance. Je resterai, je n’abandonnerai pas, je me tiendrai aux côtés des familles des prisonniers et assassinés et j’exigerai leurs droits. Je me battrai pour ma maison, je paierai ce qu’il faut pour défendre mes droits, et le plus important : je crois en ce que nous construisons ensemble aujourd’hui. »

L’agence Tasnim, proche du gouvernement iranien, avance que son interpellation résulterait d’une « publication d’informations fausses et trompeuses ».

Le réalisateur Asghar Farhadi, qui a travaillé avec Taraneh Allidousti pour son film, Le Client, avait également appelé à la libération de l’actrice, comme Jafar Panahi et Mohammad Rasoulof. Par l’entremise de cette pétition, s’ajoutent à présent des figures du cinéma, de l’acteur Cillian Murphy, en passant par de grands cinéastes tels que Ken Loach, Pedro Almodovar ou Alfonso Cuaron, jusqu’à Jason Momoa ou l’Iranienne Golshifteh Farahani.

Taraneh Alidoosti est l’une des actrices les plus reconnues d’Iran. Engagée dans le combat pour les droits des femmes dans son pays, elle est surtout connue pour son rôle dans le long métrage de Farhadi, nominé aux oscars du meilleur film international. L’actrice de 38 ans était présente au Festival de Cannes cette année pour présenter le dernier film de Saeed Roustaei, Leila et ses frères.

Parallèlement à son travail d’actrice, elle exerce la profession de traductrice littéraire, de l’anglais vers le farsi. Elle a notamment traduit des ouvrages d’Alice Munro et Nicole Krauss, devenant par ailleurs « amie et partenaire de nombreux auteurs dans le monde entier, aidant à construire des ponts entre les cultures et les nations ».

