En Iran, déjà 50 jours de prison injustifiés pour Ali Asadollahi

Auteur de plusieurs recueils poétiques, dont un premier salué par un prix de la Société des journalistes iraniens en 2010, Ali Asadollahi a été arrêté le 21 novembre 2022 lors d'une manifestation pour les libertés civiles. Maintenu dans un régime d'isolement quasi complet, sans lien avec sa famille ou des avocats, il n'a pu rendre visites à ses proches qu'au cours de la semaine passée.

Emprisonné au sein du pénitencier central du Grand Téhéran, Ali Asadollahi ignore encore, après plus de 50 jours de détention, quelles charges sont retenues contre lui. Né en 1987 à Téhéran, le poète a déjà manifesté son opposition au régime iranien : en 2019, un de ses ouvrages est nommé pour le prestigieux Prix Ahmad Shamlou, mais il choisit de le retirer de la compétition pour montrer son désaccord avec la censure qui persiste en Iran.

Dans un entretien à Roanoke Review en 2020, il était revenu sur cette prise de position, assurant qu'un « célèbre prix portant le nom de Shamlou, un éminent poète libertaire, va à l'encontre de la liberté d'expression et des idéaux de l'auteur en ne considérant que les livres qui ont été validés par le ministère de la Culture et de l'Orientation islamique iranien ».

« Quelques-uns des plus grands poètes iraniens ne sont pas autorisés à publier leurs œuvres », dénonçait-il encore. Dans le même entretien, il exprimait également son soutien à plusieurs auteurs emprisonnés en Iran, Baktash Abtin, Reza Khandan-Mahabadi et Keyvan Bazahn. Le premier est mort en prison, le second a été libéré de manière temporaire pour des raisons médicales, et le dernier a bénéficié d'une libération conditionnelle.

Mobilisation internationale

Dans une lettre ouverte, plus de 150 auteurs et artistes du monde entier « condamnent fermement la détention illégale d'Ali Asadollahi et demandent sa libération immédiate et inconditionnelle ». Cosigné par l'auteur turc Orhan Pamuk, le cinéaste hongrois Béla Tarr, des écrivains ou universitaires iraniens ou turcs, le texte évoque aussi les situations de deux autres hommes de lettres persécutés en Iran.

Danial Ghezeljai, poète turc âgé de 25 ans, a été arrêté le 25 novembre 2022 et se trouve actuellement enfermé au sein de la prison de Gonbad Kavous, au nord de l'Iran. Sa détention est motivée par « des accusations fausses et sans fondement », assure le courrier des cosignataires.

Le poète Mehdi Bahman, pour sa part âgé de 44 ans, a été interpelé le 11 octobre 2022 en raison de son soutien affiché aux manifestations nationales en Iran. Le régime lui reproche également un entretien « contre le régime » accordé à la chaine israélienne Channel 13 en avril 2022, ce qui lui a valu une condamnation à mort pour des faits d'« espionnage ».

« Les écrivains et journalistes iraniens subissent aujourd'hui l'une des répressions les plus brutales de l'histoire de la République islamique », s'alarme Fatemeh Shams, un des initiateurs de la lettre ouverte, professeur assistant en littérature perse à l'université de Pennsylvanie. « Le nombre incroyablement élevé d'auteurs emprisonnés, d'interrogatoires violents et de traitements illégaux dans les prisons sont autant d'exemples des violations graves de la liberté d'expression et de la constitution iranienne. »

Répression systématique

D'après le classement établi par l'organisation non gouvernementale américaine PEN America, l'Iran se classe à la 4e place des pays qui emprisonnent le plus les auteurs et intellectuels, derrière la Chine et l'Arabie saoudite. Cependant, ce triste classement sera sans doute bien différent après le traitement des données de l'année 2022, où la liberté d'expression a particulièrement souffert en Iran.

La mort de Mahsa Amini, étudiante âgée de 22 ans, décédée après son arrestation par la « police des mœurs » du pays en septembre 2022, a lancé un vaste mouvement de contestation citoyenne, appelant à plus de libertés civiles. Une intense et violente répression, organisée et ordonnée par l'État iranien, a accueilli ces manifestations de protestation pacifiques, occasionnant, d'après les informations disponibles, la mort d'au moins 400 personnes, dont des enfants.

À LIRE: Le chef de l'armée iranienne menace Charlie Hebdo de "représailles"

Les auteurs n'ont pas échappé au comportement autoritaire du régime iranien, avec une multiplication des arrestations et des condamnations. Ainsi, les poétesses Mona Borzouei et Atefeh Chaharmahalian ont été inquiétées par les autorités, tandis que leur consœur Mahvash Sabet a été condamnée à une peine de dix années de prison pour « espionnage » — un cas non relié aux manifestations, mais significatif de l'attitude du régime.

La violence étatique envers les écrivains se concentre notamment sur ceux et celles qui se sont engagés au sein de l'Association des auteurs iraniens (Iranian Writers’ Association, IWA), interdite dans le pays depuis les années 1980. C'est notamment le cas d'Ali Asadollahi, mais aussi de Baktash Abtin, Reza Khandan-Mahabadi et Keyvan Bazahn.

Le Groupe de travail sur la détention arbitraire de l'Organisation des Nations Unies a récemment rendu un avis sur les détentions de plusieurs écrivains en Iran, emprisonnés bien avant le début des manifestations. L'organisme a établi « la multiplication des détentions arbitraires » dans le pays, pointant aussi le non-respect des droits humains des auteurs emprisonnés, comme l'usage de chaines pour les attacher à leurs lits, lorsqu'ils sont hospitalisés.

Photographie : Ali Asadollahi

DOSSIER - Douze auteurs, douze romans de la rentrée littéraire 2020