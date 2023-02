L'Iran a libéré les auteurs Arash Ganji et Reza Khandan Mahabadi

Reza Khandan Mahabadi et Arash Ganji sont libres, annoncent non sans fierté l'organisation PEN America et le Centre Raoul Wallenberg pour les Droits de l'homme dans un communiqué publié le 18 février dernier.

Reza Khandan Mahabadi, membre de la première heure de l'association des auteurs iraniens, est visé par les autorités iraniennes depuis une dizaine d'années. En 2015, avec ses confrères Baktash Abtin et Keyvan Bajan, il avait fait l'objet d'une procédure judiciaire : leurs domiciles sont fouillés, leurs effets personnels confisqués et des enquêtes ouvertes sur leurs activités.

Des nouvelles convocations devant la justice ouvrent l'année 2019 pour les trois auteurs, qui se trouvent accusés de « diffusion de propagande » et de « conspiration contre la sécurité nationale ». Pour les observateurs internationaux, ces reproches découlent d'une critique de la censure iranienne portée par les écrivains.

En mai 2019, une condamnation à six années de prison pour chacun des accusés tombe, que la procédure d'appel confirmera, un an plus tard.

Quant à Arash Ganji, sa peine consistait en 11 années de détention, condamnation confirmée en appel en février 2021. Il avait été jugé coupable de « complot en vue d'agir contre la sécurité nationale », d'« appartenance et coopération avec un groupe anti-régime » et de « propagande contre le régime ». Son arrestation faisait suite à son travail de traduction en farsi du livre A Small Key Can Open A Large Door : The Rojava Revolution (AK Press, 2015), qui racontait la coopération entre soldats américains et kurdes pour défendre la ville de Kobani des combattants de l'État islamique.

Procédure à l'ONU

En janvier 2022, le Centre Raoul Wallenberg pour les droits de la personne (RWCHR) et l'organisation PEN America portaient plainte contre l'Iran, membre de l'Organisation des Nations Unies, auprès du Groupe de travail sur la détention arbitraire de cette dernière.

L'objectif : pousser le Conseil des droits de l'homme à faire pression sur l'Iran, par l'intermédiaire de sanctions si besoin. En décembre 2022, le Groupe de travail avait établi, après enquête, « la multiplication des détentions arbitraires » en Iran, et le non-respect des droits humains des personnes emprisonnées.

Le gouvernement iranien était également invité à mettre ses lois « en conformité [...] avec les engagements pris par l'Iran vis-à-vis des lois internationales », et à libérer Reza Khandan Mahabadi, Keyvan Bajan — qui a bénéficié d'une libération conditionnelle en mars 2022 — et Arash Ganji.

Le CRWDP est fier de s'être associé à PEN America pour porter plainte au Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire au nom des écrivains iraniens, qui a rendu une décision demandant leur libération immédiate. L'ONU a constaté que l'Iran violait ouvertement le droit international en emprisonnant les écrivains et en utilisant les lois sur la sécurité nationale pour cibler les prisonniers politiques. Le CRWDP appelle l'Iran à se conformer à la décision de l'ONU, à abroger ces lois et à libérer tous les prisonniers politiques restants. – Le Centre Raoul Wallenberg pour les droits de la personne

Photographie : Arash Ganji et Reza Khandan Mahabadi (شهریار شمس, CC BY SA 4.0)