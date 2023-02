Loi des séries : Dragon Ball Super en tête des meilleures ventes

La bande dessinée Astérix — L’empire du milieu, adaptation du film de Guillaume Canet, perd une place et se retrouve sur la deuxième marche du podium (17.788 ex.). Le top 3 est complété par Les douleurs fantômes, le roman feel-good de Mélissa Da Costa, qui a su convaincre 17.280 nouveaux acheteurs.

Juste derrière, les increvables Colleen Hoover et Pierre Lemaitre sont respectivement 4e et 5e du classement pour les ouvrages Jamais plus (14.241 ex.) et Le grand monde (12.820 ex.).

On peut noter la belle progression de Karine Tuil et de son livre La décision. Avec 10.935 exemplaires vendus, l'autrice grimpe sept marches pour se hisser au 7e rang.

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché. Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible.

Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.

Crédits photo : Matthew Paul Argall (CC BY 2.0)