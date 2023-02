Europa Tome 2 : Vertiges

Personne ne sait ce qu'il est advenu des équipes envoyées successivement sur Europa. La possibilité d'un sabotage devient de plus en plus probable. Pendant ce temps sur Terre une foule de dévots créationnistes crient au complot et croient dénoncer la mascarade qui prétend que l'on peut envoyer un homme dans l'espace. Pourtant il y a bien des hommes sur Europa et ils ont besoin d'aide.