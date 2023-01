Au premier regard

L'agent du FBI Kimberly Quincy, le commandant D. D. Warren et Flora Dane, les trois héroïnes de Lisa Gardner de nouveau réunies dans un thriller à couper le souffle. Macabre découverte dans un petite ville de Géorgie. Les restes d'un corps humain, puis bientôt un charnier, révélés au grand jour... Est-ce le testament de Jacob Ness, le tueur en série qui a défrayé la chronique pendant des années avant d'être abattu ? Ou l'oeuvre d'un complice ? Aux côtés de la courageuse Flora Dane, survivante de Jacob Ness devenue justicière, les enquêtrices vont unir leurs forces dans une affaire sans précédent, dont une jeune fille, témoin impuissante de l'horreur, détient la vérité. Mais comment la protéger ? " Les amateurs d'enquêtrices qui décoiffent seront comblés ! " Publishers Weekly " Gardner réunit ses trois meilleurs personnages, une recette gagnante qui offre une fois de plus une expérience de lecture palpitante. " The Real Book Spy