Lieutenant Eve Dallas Tome 3 : Les reliques du crime

A New York, un cadavre est retrouvé dans une benne à ordures. La victime ? Une SDF connue pour offrir des fleurs en papier en échange d'un peu de monnaie. En prime, elle tenait les flics au courant des infractions dont elle était témoin. Mais le carnet sur lequel elle griffonnait ses renseignements demeure introuvable. En parallèle de cette affaire délicate, le lieutenant Dallas est convoquée sur un chantier où les restes d'une femme portant bijoux en or et vêtements de luxe ont été déterrés. Or, le site appartient à Connors, son mari, ce qui complique les choses. Pour rendre justice à ces deux femmes, Eve doit intégrer un monde complexe, entre magouilles immobilières, intrigues familiales, transactions douteuses et terribles secrets...