Meilleures ventes : Mélissa Da Costa, l'amitié et le bonheur

Double-victoire pour la maison, avec cette deuxième position pour Le grand monde de Pierre Lemaitre. Le premier tome de sa trilogie sur les Trente Glorieuses a su convaincre 16.708 néo-acheteurs cette semaine. Sa suite, Le silence et la colère, se positionne à la 6e place grâce à ses 14.054 exemplaires vendus.

Le prince Harry continue sa chute après la perte de sa couronne de roi des meilleures ventes. Son livre-mémoires Le Suppléant se cramponne à la 3e marche du podium avec 15.681 nouveaux acheteurs.

Autre format réduit, le manga qui installe deux de ses représentants dans le top 10. Le premier tome de One Piece Episode A, centré sur le personnage d'Ace, remporte la 4e place.

Le projet qui réunit deux géants de l'industrie avec Eichiro Oda, auteur de la saga au chapeau de paille et Boichi, dessinateur corréen derrière Dr. Stone, a vendu 15.360 exemplaires. Le tome 12 du manga de football Blue Lock est 8e du classement (10.430 ex.),

