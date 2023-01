Meilleures ventes : le prince Harry enfin sur le trône

Sûrement dans la rue pour protester contre le projet de réforme des retraites, Pierre Lemaitre complète le reste du top 3 à lui seul. Son nouvel ouvrage, Le silence et la colère, s'est écoulé à 44.146 exemplaires vendus pour sa semaine de sortie. Le grand monde, lui, a convaincu 26.912 primo lecteurs. Les deux livres, membres de la même trilogie sur les Trente Glorieuses et ses conflits sociaux, sont respectivement 2e et 3e du classement.

Juste derrière, malgré des accusations de romantisation de relations toxiques, l'autrice Colleen Hoover remporte la 4e place avec 22.749 exemplaires vendus pour la romance A tout jamais, suite de l'ouvrage Jamais plus. Ce dernier se place à la 8e position du classement des meilleures ventes avec 9970 néo-acheteurs.

Premier lors du dernier classement, le tome 18 du manga Jujutsu Kaizen perd 4 places pour retomber à la 5e position (11.769 ex.). Dans sa chute, il est accompagné par Le monde sans fin du duo Christophe Blain et Jean-Marc Jancovici. La BD perd également 4 places et échoue à la fin du top 6.

