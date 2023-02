Valhallian the Black Iron Tome 1 . Edition collector

Un samouraï surdoué au coeur de la bataille du Valhalla ! Au XIIIe siècle, le Japon échappe de justesse à l'invasion mongole, en partie grâce aux talents de samouraï de Tetsujiro Soma. Sa puissance est telle qu'il est craint même de ses alliés... Ses exploits guerriers ne lui attirent ni reconnaissance, ni richesse. Une fois la menace repoussée, le guerrier maudit est renvoyé dans son domaine. Seul son fils, le fragile Takemaru, lui apporte bonheur et amour. Un jour, alors que Tetsujiro brave de nouveau la faim qui le démange pour lui offrir son repas, il ferme les yeux... et se retrouve l'instant suivant seul et désarmé dans une forêt inconnue... Pire, il est soudain attaqué par des légionnaires romains assoiffés de sang ! Le samouraï est sauvé de justesse par Hrist, une jeune fille ailée qui se présente comme sa valkyrie attitrée. C'est elle qui l'a mené ici, au Valhalla. S'il veut retrouver son fils, il doit l'aider dans sa révolte contre les forces qui dominent cette terre envahie de guerriers de tous temps et de tous lieux ! Les armées les plus puissantes de l'Histoire s'affrontent en plein coeur du Valhalla ! Toshimitsu Matsubara nous entraîne dans un récit épique au dessin et à la mise en scène vertigineuses !