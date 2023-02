Un premier aperçu des production DC sous l'ère Gunn/Safran

James Gunn et Peter Safran, nommés en octobre 2022, étaient attendus au tournant. Leur arrivée avait été précédée par la fusion de Warner Bros et Discovery, entrainant un changement de PDG. Ce dernier, David Zaslav, débarquait avec pour objectif l'assainissement des finances, même si cela passait par la suppression de plusieurs projets audiovisuels, dont certains particulièrement avancés.

Les derniers mois de 2022 ont laissé toute latitude à Hollywood pour s'angoisser : incertitudes quant aux plannings, annulations de films ou de séries, départs de célébrités comme Henry Cavill ou Gal Gadot... Le grand ménage ordonné par Zaslav assombrissait quelque peu la nomination de James Gunn et Peter Safran, pourtant réputés en matière de films de super-héros.

10 productions annoncées

Mi-décembre, sur Twitter, James Gunn avait promis « un plan DC prêt à se mettre en branle », invitant les fans à prendre leur mal en patience. Seule la perspective d'un nouveau film Superman, sans Henry Cavill, était confirmée, dont le script serait signé par Gunn lui-même.

Sur le même réseau social, le co-PDG de DC Studios a publié une vidéo de 6 minutes dans laquelle il détaille ce faisceau de projets. Au total, 10 productions à venir, avec le retour de personnages déjà vus sur les écrans, et l'apparition d'autres, tirés de titres bien moins populaires, voire réservés à un public averti.

Rappelons que James Gunn avait sorti de son chapeau les Gardiens de la Galaxie, pour Marvel, en 2014, en s'appuyant sur un groupe d'anti-héros plutôt secondaire dans le catalogue de la Maison des Idées. Le succès lui a permis de réaliser un deuxième film en 2017, avant la sortie des Gardiens de la Galaxie Vol. 3 en 2023...

Batman et Superman, incontournables

Batman (créé par Bob Kane et Bill Finger en 1939) et Superman (Jerry Siegel et Joe Shuster, 1933) restent des pierres angulaires du catalogue DC Comics et de la filiale audiovisuelle DC Studios. Le film Superman cité ci-dessus est confirmé, avec pour titre Superman: Legacy et pour date de sortie le 11 juillet 2025.

Autre blockbuster en vue, The Batman — Part II, la suite du long-métrage de Matt Reeves sorti en mars 2022. Robert Pattinson sera de retour sur les écrans le 3 octobre 2025.

Le chevalier noir sera aussi au centre de The Brave and the Bold, un film qui portera sur ses épaules « l'apparition du Batman du DC Universe », lequel ne sera pas interprété par Pattinson. Il faut donc comprendre que The Batman reste un épisode « indépendant » de l'univers cinématographique étendu DC.

Pour son récit, The Brave and the Bold présentera aussi Damian Wayne et s'inspirera des bandes dessinées Batman de Grant Morrison, Andy Kubert, JH Williams III et Tony Daniel, publiées en français par Urban Comics dans une traduction d'Alex Nikolavitch.

De nombreux formats

Mise à l'honneur par deux films de Patty Jenkins et apparue aux côtés de Batman et Superman, Wonder Woman ne sera pas oubliée non plus. De manière indirecte, toutefois : la série Paradise Lost se déroulera sur l'île de Themyscira, terre natale de l'héroïne au lasso, mais sa présence n'est pas garantie. Cette série HBO Max ambitionne d'être une sorte de Game of Thrones pour l'univers DC...

Pas très loin de Superman, le film Supergirl: Woman of Tomorrow mettra en scène la cousine de Superman, déjà vue dans une série télévisée, en s'inspirant des récits homonymes de Tom King et Bilquis Evely, traduit par Jérôme Wicky chez Urban Comics.

Spin-off de la série Peacemaker, créée par un certain James Gunn, Waller se concentrera logiquement sur le personnage joué par Viola Davis. La série sera cosignée par Christal Henry (Watchmen) et Jeremy Carver (Doom Patrol).

Autre série, autre ambiance, Lanterns proposera une enquête dans le goût de True Detective, mais menée par les super-gardiens dotés d'anneaux. D'après les deux PDG, le titre « jouera un rôle très important dans le récit que nous développerons à la télévision et au cinéma ».

Swamp Thing, présenté comme un véritable film d'horreur, proposera un retour sur les origines du personnage créé par Len Wein et Berni Wrightson dans les années 1970.

Au fond des cartons...

Parmi les licences déterrées par James Gunn et Peter Safran, The Authority, une équipe de super-héros apparue à la fin des années 1990 au sein de la filiale Wildstorm. Le film qui leur sera consacré devrait permettre à DC Studios de proposer une autre vision, moins manichéenne...

La série Booster Gold pourrait explorer un autre versant, plus proche de la comédie : elle racontera le parcours d'un jeune perdant qui utilise une technologie de voyage temporel pour revenir dans le passé et prétendre qu'il est doté de pouvoirs...

Enfin, la série animée Creature Commandos — la seule annoncée à cette occasion —, écrite par James Gunn lui-même, suivra un groupe de monstres, dont une sorte de créature de Frankenstein, dont la principale mission est de combattre les Nazis...

Conserver certains acquis

L'arrivée de Gunn et Safran ne signifie pas une tabula rasa complète, toutefois. Plusieurs super-productions déjà prévues ont été maintenues pour cette année 2023, vestiges de l'ère Walter Hamida, leur prédécesseur. À savoir Shazam ! Fury of the Gods, The Flash, Blue Beetle et Aquaman et le Royaume perdu.

Par ailleurs, la suite de Joker, Joker : Folie à deux, prévue pour 2024, ouvre un nouveau segment de productions, intitulé « DC Elseworlds ». Cette appellation rappelle celle de DC Comics, une collection qui plaçait les personnages iconiques de la maison dans des époques et contextes différents. Le projet de film mettant en scène un Superman noir, écrit, par Ta-Nehisi Coates et produit par J.J. Abrams, reste en développement et entrera lui aussi dans ce cercle très spécial...

L'avenir dira en tout cas si la stratégie d'univers audiovisuel partagé ou étendu, à la manière de Marvel Studios (filiale de Disney), portera ses fruits pour DC/Warner Bros.

Photographie : James Gunn, via Twitter