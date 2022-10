James Gunn et Peter Safran dirigeront les adaptations DC Comics

Depuis le mois d'avril 2022 et la fusion avec le groupe médiatique Discovery, Warner Bros est devenu... Warner Bros Discovery. La superstructure s'est aussi dotée, à cette occasion, d'un nouveau PDG, en la personne de David Zaslav. Afin d'éponger les dettes de WB, ce dernier a laissé entrevoir, en août dernier, un plan de réduction des dépenses drastiques.

Le film Batgirl de Bilall Fallah et Adil El Arbi en a fait les frais, annulé malgré un état d'avancement déjà conséquent. Mais aussi d'autres projets, comme la série animée Batman: Caped Crusader, qui réunissait pourtant des pointures, à savoir J.J. Abrams, Matt Reeves et Bruce Timm.

Malgré ces annulations plutôt radicales, l'univers DC aurait encore de beaux jours au sein de la multinationale : le succès prévisible de Black Adam a de quoi rassurer David Zaslav, et il semblerait qu'un certain Superman, lui, reste en bonne place dans les plannings cinématographiques.

Par ailleurs, Walter Hamada, qui dirigeait la filiale audiovisuelle de DC, DC Films, a démissionné la semaine passée. Un départ anticipé, alors que ses fonctions devaient se poursuivre jusqu'en 2023, mais qui s'explique assez aisément par l'arrivée de Zaslav et la volonté de ce dernier d'ouvrir une nouvelle ère pour les films DC au sein de Warner Bros, associée à son nom.

Un duo d'experts

Restait donc à remplacer Hamada : David Zaslav n'est pas allé chercher bien loin, puisqu'il a nommé un duo à la tête de l'entité, formé par James Gunn et Peter Safran. Le premier, qui avait fait des merveilles chez Marvel avec les deux films Les Gardiens de la Galaxie (2014 et 2017), avait ensuite été débauché par DC pour faire de même avec The Suicide Squad, en 2021.

Peter Safran, pour sa part, est un producteur déjà fortement lié aux productions DC Films, puisqu'il apparait aux génériques d'Aquaman, Shazam! et The Suicide Squad. Autrement dit, un habitué, qui reste d'ailleurs associé avec l'ère Hamada du studio, malgré tout.

À LIRE: Henry Cavill sera à nouveau Superman

Assez logiquement, Gunn devrait prendre en charge la partie créative et les discussions avec les réalisateurs, quand Safran se chargera du versant économique. D'après The Hollywood Reporter, le contrat de Gunn s'étend sur les quatre prochaines années, avec une exclusivité du réalisateur pour DC. Gunn et Safran travailleront de manière rapprochée avec Pamela Abdy et Michael De Luca, les deux têtes pensantes de Warner Bros. Pictures.

L'univers cinématographique DC, contrairement à celui de son concurrent Marvel, reste assez hétéroclite : à ce titre, la suite de Joker ne devrait pas être supervisée par Gunn et Safran, mais par l'autre duo, Abdy et De Luca. Dernier détail, qui ne manquera pas de rapprocher un peu plus les deux concurrents : DC Films est devenu DC Studios, comme... Marvel Studios.

Photographie : James Gunn, en 2016 (illustration, Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)