Batman et Wonder Woman virés : une lourde crise chez DC ?

En quelques mois, le visage des films adaptés de comics DC a considérablement changé. Le mois d'avril 2022 a marqué la fusion entre Warner Bros et le groupe Discovery, pour donner naissance à Warner Bros Discovery. À la tête de cette mégacorporation, David Zaslav, décidé à réduire drastiquement la dette du premier groupe. Rapidement, plusieurs projets en avaient fait les frais, dont le film Batgirl, de Bilall Fallah et Adil El Arbi, loin d'être terminé, mais à la production bien entamée néanmoins.

Les amateurs d'adaptations super-héroïques avaient rapidement déchanté, d'autant que d'autres projets enthousiasmants, ou du moins intrigants, étaient passés à l'as. La série animée Batman: Caped Crusader, notamment, portée par J.J. Abrams, Matt Reeves et le vétéran Bruce Timm.

Ascenseur émotionnel : fin octobre 2022, DC Films, ou plutôt DC Studios, filiale audiovisuelle de l'éditeur au sein du groupe Warner Bros Discovery, se dote d'une direction bicéphale. James Gunn et Peter Safran, déjà rompus aux productions super-héroïques, se donnent pour mission de porter au mieux sur les écrans, de cinéma ou de télévision, les comics DC. Gunn se chargera de l'accompagnement créatif, et Safran du versant économique.

Liquidation totale ?

L'arrivée du PDG David Zaslav devait assez logiquement s'accompagner de nouvelles productions : les titulaires de ce genre de postes apprécient en général la rupture avec le travail du prédécesseur. Mais il semblerait que les arrivées de James Gunn et Peter Safran s'inscrivent dans une même perspective.

Ce 7 décembre, la nouvelle se confirme, et réactive des inquiétudes : la réalisatrice Patty Jenkins, qui travaillait sur le scénario de Wonder Woman 3, ne le verra pas le projet se concrétiser. La veille, l'actrice Gal Gadot, qui incarne le personnage depuis Batman v Superman : L'Aube de la justice (2016), postait sur Twitter un message qui sonnait comme un « au revoir », sans trop de doutes.

Patty Jenkins se verrait attribuer la réalisation d'un autre film, mais rien n'est moins sûr, selon Deadline. D'après le site américain, Gunn et Safran resteraient encore très secrets sur l'avenir qu'ils imaginent pour l'univers DC sur les écrans.

En tout cas, l'ère Walter Hamada, à la tête de DC Films entre 2018 et 2022, marquée par la présence de Zack Snyder et de Joss Whedon et à laquelle Safran a pourtant lui aussi participé, semble bel et bien terminée. Un autre projet se trouve ainsi tué dans l'œuf, le film Batman Beyond, qui aurait présenté un Bruce Wayne plus âgé sous les traits de Michael Keaton, titulaire du rôle dans Batman (1989) et Batman: Le défi (1992), de Tim Burton.

Jamais vraiment officialisé, ce long-métrage Batman Beyond était pourtant pris en charge, pour un premier travail sur le scénario, par Christina Hodson, autrice britannique derrière Birds of Prey (2020). Aussi, pour les créateurs et protagonistes impliqués, plus rien n'est certain. « C'est un véritable séisme », commente une source auprès de Deadline. « Et c'est une perspective horrible. Cette industrie est basée sur les relations de confiance. »

Si les rumeurs n'ont pas été confirmées, la mise en retrait de Gal Gadot pourrait s'étendre à ses collègues Henry Cavill, qui incarnait Superman, et Jason Momoa, alias Aquaman. En novembre, Cavill suggérait pourtant qu'il reporterait la cape du fils de Krypton, quand Momoa sera bientôt à l'affiche d'Aquaman and the Lost Kingdom, en 2023. Des rumeurs courent sur son éventuelle incarnation de Lobo, un anti-héros de DC, mais restent de l'ordre des hypothèses de fans.

DC Studios compte-t-il donc se débarrasser de ces projets et de ces stars ? Certains s'interrogent en tout cas sur la viabilité de la stratégie : « Ces franchises produisent déjà beaucoup de revenus, pourquoi les arrêter ? Comment un studio si endetté peut-il se permettre de tout reprendre à zéro ? » Sur Twitter, James Gunn lui-même a tenu à rassurer les spectateurs, sans pour autant avancer d'éléments concrets, invitant simplement « à attendre ».

Ironie du sort, les projets cinématographiques DC qui s'installent hors du cadre d'un univers partagé, et plus tournés vers les « auteurs », à savoir Joker: Folie à deux (2024) et The Batman 2 (encore incertain tout de même), semblent plus à l'abri. Pour l'instant...

via Comic Book, The Hollywood Reporter

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0