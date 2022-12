James Gunn se lance dans un film Superman, sans Cavill

Catapulté à la tête de DC Studios aux côtés du producteur Peter Safran, James Gunn a initié un fameux ménage, en quelques mois seulement. Plusieurs productions d'envergure, du Batgirl de Bilall Fallah et Adil El Arbi à Wonder Woman 3 de Patty Jenkins, ont été annulées, quand d'autres projets, notamment un Batman Beyond avec Michael Keaton, se trouvent tués dans l'œuf.

Une nouvelle ère s'ouvre ainsi pour l'univers cinématographique DC, et une page se tourne après l'ère Walter Hamada, à la tête de DC Films (devenu DC Studios) entre 2018 et 2022.

Les amateurs sont impatients de découvrir ce que Gunn, qui a réalisé The Suicide Squad en 2021 pour DC Films, décidera quant à l'avenir des productions audiovisuelles tirées des comics de l'éditeur historique. D'autant plus que Gunn travaille encore avec le concurrent Marvel Studios : Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 sortira en salles l'année prochaine.

Sur le réseau social Twitter, où il est très actif, le réalisateur a révélé qu'il travaillait sur le script d'un nouveau film Superman, qui ne sera « en aucun cas » un nouveau récit des origines du fils de Krypton. Le scénario devrait se concentrer « sur une période de la jeunesse de Superman », a priori ses débuts en tant que reporter, sous le nom de Clark Kent, au Daily Planet, à Metropolis.

Cavill en carafe

Pour l'instant, James Gunn a seulement confirmé son investissement dans l'écriture, et non dans la réalisation du film, mais il a confirmé que Henry Cavill ne serait pas de la partie. Un élément plutôt surprenant, puisque l'acteur britannique avait lui-même confirmé, en novembre dernier, qu'il enfilerait à nouveau la cape rouge de l'homme volant... Son départ de la série The Witcher, sur Netflix, semblait même s'expliquer par cet emploi du temps tourné vers Krypton.

Cavill a commenté d'une manière très directe ce changement de programme sur un laps de temps très réduit. « Je ne reviendrai finalement pas à l'écran en tant que Superman. Après une incitation du studio à révéler ce retour en octobre, avant les recrutements [de Gunn et Safran], cette nouvelle n'est pas des plus réjouissantes, mais c'est la vie », a écrit l'acteur sur son profil Instagram.

D'après les propos de Gunn, lui et Cavill auraient « évoqué des opportunités de travail en commun à l'avenir », mais rien n'est moins sûr. Le revirement de DC Studios semble en tout cas s'inscrire dans une atmosphère de tabula rasa qui inquiète acteurs, réalisateurs et producteurs. « C'est un véritable séisme. Et c'est une perspective horrible. Cette industrie est basée sur les relations de confiance », déplorait une source, à Hollywood, auprès de la revue spécialisée Deadline, il y a quelques semaines.

Tous les projets annoncés avant les arrivées de Gunn et Safran ne passent toutefois pas à l'as : Joker : Folie à deux (2024) et The Batman 2 (non daté) seraient encore d'actualité. Tout comme un film mettant en scène un Superman noir, écrit par l'auteur Ta-Nehisi Coates et produit par J.J. Abrams qui, étonnamment, a évité les couperets de DC Studios, selon The Hollywood Reporter...

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

