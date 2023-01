Grandeur et décadence dans l'édition américaine

Toujours souriant, Dohle aurait oublié qu’on ne mange pas à la table du diable, même avec une grande cuillère. Installé à la tête d’un empire littéraire hors norme — 4 milliards € de chiffre d’affaires et 755 millions de bénéfice en 2021 —, il devait être l’homme de la fusion. Laquelle aurait fonctionné, si la justice américaine n’avait pas interdit que Penguin Random House engloutisse Simon & Schuster.

Itinéraire d'un inconnu gâté

La concentration, la puissance et un monstre éditorial comme jamais l’industrie du livre n’en avait connu. Un chèque de 2,175 milliards $ et c’en était fini — ou n’était-ce que le début ? Le magazine New York évoque les coulisses : PRH ressemble à une bureaucratie lourde. Durant les audiences, les partisans de cette acquisition se comptaient sur les doigts de la main. Et le tribunal, dans un coup de marteau final, mit fin aux rêves de grandeur du PDG — entre humiliation et rappel à l’ordre, le tout avec le regard réprobateur de l’administration Biden.

Icare, au moins, mourut de son hubris : Dohle, lui, aura enduré les fourches caudines, deux fois. D’abord face à la justice, ensuite avec le désaveu de l’actionnaire. Nommé à la tête de Random House, filiale de Bertelsmann, on croyait à un outsider de 39 ans, et pas même éditeur — ingénieur de formation.

Et dans une période où le livre numérique gagnait du terrain, il défend l’écosystème du papier, développe un discours protecteur — et accompagne ses propos d’une infrastructure de distribution enviée. Puis, en 2013, c’est lui qui parvient à monter l’intégration de Penguin (filiale de Pearson), pour créer ce mastodonte. Il a 54 ans, dirige un colosse littéraire hors norme et négocie en direct avec Barack Obama la publication de ses livres…

La mise en vente de Simon & Schuster offrait une nouvelle opportunité de monter jusqu’aux cieux : une tour de Babel dont il serait le PDG. Et Paramount, propriétaire du groupe éditorial, était à l’écoute. À Bertelsmann, cet investissement fut présenté comme l’opportunité de consolider PRH, tout en compensant des pertes de marché.

Make PRH Great Again

À compter de cet instant, il devint l’ennemi public de l’interprofession : si, en 2013, il avait reçu l’assentiment de l’administration Obama pour fusionner avec Penguin, S&S ne passerait pas avec autant d’aisance. Le ministère de la Justice avait pourtant approuvé des transactions plus importantes : pour 100 milliards, AT&T et TimeWarner. Mais à l’époque, Donald Trump dirigeait le pays, avec ce credo : « Make America Great Again. » Le projet de regroupement PRH/S&S fut annoncé en novembre 2020 : avec l’arrivée de Biden au pouvoir, le vent a tourné…

L’antitrust a retroussé ses manches : pas question de laisser le marché du livre aux mains de quatre acteurs. Il fallait préserver le Big Five, désignant les cinq grands groupes éditoriaux — Dohle devait s’y attendre, il avait recruté la même équipe d’avocats que celle ayant procédé à la fusion à 100 milliards.

La Justice américaine installa sa balance aveugle, et trois semaines après le début du procès en août, ite missa est. La messe est dite — elle l’était déjà quand Stephen King prit la parole pour défendre la position et les accusations confuses du gouvernement. Ce qui contraignit ensuite PRH à déballer son linge sale, détailler le fonctionnement de l’entreprise depuis la fusion de 2013 : démontrer qu’ils étaient déjà en position dominante, quasi totale. Et que S&S grossirait les rangs d’une machine de guerre.

Dohle avait habilement préparé le terrain : quelque temps après l’annonce d’un rapprochement, il avait écrit à tout ce que le territoire compte d’agents littéraires. Et de promettre un équilibre dans les enchères, une ligne rouge infranchissable qui garantissait à leurs auteurs que Giuseppe Tomasi di Lampedusa avait dit juste : « Il faut que tout change pour que rien ne change. »

Du géant de l'édition au monstre éditorial

Sauf que non : PRH était déjà hors-norme et sortait fraîchement de multiples réorganisations, pour combiner les deux entités. En ajouter une nouvelle, si rapidement, relevait de la folie douce. Les audiences le confirmèrent : l’interprofession le savait déjà, PRH était trop gros pour le marché. Nul ne tolérerait qu’il grossisse encore — surtout que le groupe fut obligé d’exposer son immensité lors des auditions, comme s’il était nécessaire d’en rajouter.

Dohle n’ignorait rien des difficultés de gestion propres à son empire : trop de niveaux de validation, de processus et de hiérarchie à respecter. Autant d’obstacles à la fluidité qui se concrétisèrent avec des pertes de parts de marché : le PDG semblait convaincu que S&S était la réponse. Mais voilà un pansement qui, à 2 milliards $, devenait le plus cher du monde, avec le risque d’exacerber la lourdeur bureaucratique.

Dès la fin du procès, des évidences sont apparues : conférer plus d’autonomie aux maisons, décentraliser le pouvoir décisionnaire. Supprimer également le post de chef de division, pour mettre un terme au goulot d’étranglement que la fonction induit. Et, ô merveille, ô ironie du sort, introduire une coordination interne pour les enchères et achats de droits, de sorte que les éditeurs entre eux ne se dévorent pas. Car, au fin du fin, il s’agit que l’actionnaire Bertelsmann affiche des résultats positifs.

Alors, oui : Bertelsmann en est quitte pour la peur, conclurait Alfred de Musset, avec des frais de 200 millions $ à verser à la Paramount — laquelle a précisé envisager bel et bien de remettre sa structure éditoriale en vente. Arnaud Lagardère avait dernièrement indiqué qu’il serait intéressé si le rachat par PRH n'aboutissait pas, et ce, avec ou sans l’argent de Vivendi. D’ailleurs, Vincent Bolloré pourrait tout à fait faire entrer son groupe dans la danse…

Et pour les salariés, ces options restent les plus attrayantes : la perspective qu’un fonds d’investissement rachète l’ensemble ne séduit personne, bien au contraire. Les conglomérats réunissant plusieurs secteurs ont-ils vécu leur temps ?

