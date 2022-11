Fusion : la justice américaine bloque la création d'un éditeur géant

Le communiqué du Departement of Justice (DoJ) est sans appel : la justice a obtenu une injonction bloquant définitivement l’acquisition de Simon & Schuster par le groupe PRH, filiale de Bertelsmann. « La décision d’aujourd’hui protège une concurrence vitale pour les livres : il s’agit d’une victoire pour les auteurs, les lecteurs et la libre circulation des idées », estime le procureur général adjoint, Jonathan Kanter, de la division antitrust au ministère.

« L'intégration proposée aurait amoindri la concurrence, diminué la rémunération des auteurs et réduit l’étendue, la richesse et la diversité des histoires aussi bien que de nos idées. Et finalement, appauvri notre démocratie. »

Et de poursuivre sur une lancée lyrique, en soulignant que cette victoire revient aux travailleurs des États-Unis dans le sens le plus large. « Le verdict réaffirme que les lois antitrust protègent la concurrence dans l’acquisition de biens et de services, pour le bien des salariés. »

Le procès, entamé ce 13 août en vertu de l’article 7 de la loi Clayton qui garantit une liberté de commerce, trouve donc sa conclusion. L’avis définitif du tribunal n’est pour l’heure pas divulgué : il demeurera sous scellés le temps que les avocats des deux parties puissent en vérifier les éléments de confidentialité.

Bertelsmann prépare l'appel

Mais Bertelsmann ne l’entend déjà pas de cette oreille : dans une réponse par communiqué interposé, le PDG du groupe, Thomas Rabe fait savoir tout son mécontentement. La décision « du tribunal est erronée », note-t-il et il « prévoit de déposer un référé contre le verdict ».

De fait, ayant annoncé leur intention de racheter auprès de Paramount Global (auparavant Viacom CBS, Inc.) en novembre 2020, l’autorité britannique de la concurrence avait pour sa part validé l’opération. Le dépôt de plainte du DoJ outre-Atlantique n’est intervenu qu’en novembre 2021…

« Nous ne partageons pas plus l’évaluation du tribunal que nous ne partagions les positions du ministère de la Justice », insiste Thomas Rabe. « Toutes deux reposent sur des analyses incorrectes — notamment une définition inexacte du marché du livre. Le rapprochement serait une chose positive pour la concurrence. Nous restons convaincus que Bertelsmann et Penguin Random House seraient la meilleure destination en termes de créativité pour Simon & Schuster. »

Et ce, « de par la grande diversité d’éditeurs qui fonctionneraient indépendamment, sous un même toit. Nous interjetterons appel auprès de la cour de DC », conclut le PDG. De son côté, Paramount n’a pas commenté la décision.

Les auteurs sabrent le champagne

L’Authors Guild, qui a vivement combattu ce projet de regroupement, se réjouit de l’aboutissement du procès. « Cette position est une victoire majeure pour les auteurs », note Doug Preston, président de l’organisme. « Pour la première fois, un tribunal reconnaît ce que les auteurs et la Guilde soutiennent depuis des dizaines d’années : la consolidation entre éditeurs nuit aux créateurs. »

Et d’ajouter : « Cela met les auteurs en face de moins d’acheteurs potentiels de leurs œuvres et manuscrits, ce qui limite la capacité de négocier des avances et d’autres éléments contractuels. »

Selon les évaluations de l’AG, la nouvelle entité PRH-S&S aurait disposé d’une part de marché de l’ordre de 49 %, soit 22 % de plus que le deuxième acteur du marché américain, HarpercCollins. Un tel niveau de concentration aurait rendu toute transaction nettement plus complexe, et les enchères pour l’achat de droits bien moins importantes financièrement pour les auteurs.

Les maisons, rappelle la Guilde, sont également incitées à plus travailler le marketing autour des livres lorsqu’ils ont la nécessité de réaliser des ventes en masse, quand l’à-valoir versé a été significatif. Une stratégie de communication qui a alors un impact substantiel sur la visibilité des œuvres et des conséquences sur les revenus des auteurs.

« Le verdict est pour nous particulièrement enthousiasmant, car il montre que le tribunal a saisi combien les monopsones — concentration du pouvoir entre un ou quelques gros acheteurs — nuisent tout autant à la concurrence que les monopoles, où les vendeurs contrôlent les prix », conclut la CEO de la Guilde, Mary Rasenberger.

Le petit bout de la lorgnette

Il en est un, en revanche, qui joue au-dessus de la mêlée, et ne se félicitera pas de cette situation : l’agent Andrew Wylie avait en effet démontré au tribunal qu’il faisait fausse route dans son procès, d’un bout à l’autre. Alors que Stephen King s’était amplement confié sur les menaces et risques pour les auteurs, l’agent littéraire prenait un contre-pied total.

« Que King plaide contre l’acquisition, au motif que la concurrence serait réduite et que les auteurs seraient moins payés est ridicule. Comme si Warren Buffet se plaignait du Code des Impôts aux États-Unis. C’est hors de propos. »

D’ailleurs, toute cette procédure atteste d’une imbécillité crasse : lors de sa propre audience, il ne l’a pas caché au juge. « L’argument que vous avancez, concernant l’industrie du livre, revient à… structurer un projet fiscal autour de Warren Buffet et Elon Musk », a-t-il indiqué au juge.

Maintenant, l’agenda se tourne vers la Commission européenne, qui doit rendre son avis dans le cadre de l’intégration du groupe Lagardère à Vivendi. Ce 30 novembre, les autorités de la concurrence remettront une première, ou dernière, appréciation : soit une validation du projet, soit l’annonce d’une enquête susceptible de durer jusqu’à quatre mois. Difficile de dire quel influence le verdict américain exercera sur la Commission...

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0