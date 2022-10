Vivendi nous suivrait pour le rachat de Simon & Schuster” (Lagardère)

Au commencement était l’offre de PRH, numéro 1 mondial de la littérature : pour s’offrir Simon & Schuster, quatrième acteur de l’édition outre-Atlantique, un chèque de 2,175 milliards $ était posé sur la table. Mais le Ministère de la Justice a décidé que cette concentration nuirait aux intérêts des best-sellers du territoire et provoquerait des troubles dans l’économie de l’industrie.

Le procès, qui a pris fin en août, n’a toujours pas reçu de jugement, bien que les paris soient ouvertement défavorables à PRH (filiale de Bertelsmann). Hachette Livre avait exprimé une nouvelle fois son intérêt en juillet 2020, mais sans parvenir à renchérir pour rester dans la course.

Deux gros “si” tout de même

Sollicité durant la session Questions/Réponses, les responsables de Lagardère a pris quelques pincettes, évoquant « deux grosses hypothèses » : d’une part la vente bloquée par le DoJ, de l’autre, la volonté de Paramount, actuel propriétaire, de vendre malgré tout. « Cela veut dire deux “si”. Mais nous serions intéressés évidemment », assure le groupe français.

Mais là encore, des projections s’imposent : soit cette situation intervient avant que Bruxelles ne donne son feu vert aux projets de Vivendi concernant Lagardère. « Nous ne pourrions pas procéder [à cet achat] en tant qu’équipiers de Vivendi. Mais nous pourrions le faire par nous-mêmes. » Donc, oui : Lagardère est toujours très intéressé par Simon & Schuster.

Si en revanche le rejet des autorités américaines et la remise en vente survenaient après la validation par Bruxelles — donc l’intégration définitive de Lagardère dans le giron de Vivendi, « nous nous lancerions aussi, avec Arnaud de Puyfontaine, qui nous donnerait peut-être un petit plus. Mais nous savons que Vivendi est à nos côtés, même s’ils ne peuvent pas nous aider. »

Or, dans l'entreprise, on a bon espoir que la Commission européenne donne son accord pour cette transaction entre Vivendi et Lagardère, dans les prochains temps. « Nous aurons le bénéfice d’un Vivendi avec nous, après que cette fusion aura lieu. Nous restons donc intéressés, comme nous l’étions par le passé. »

Rappelons que la Commission rendra une première décision le 30 novembre, susceptible de valider les projets de Vincent Bolloré. Mais en regard des questions concurrentielles, un autre délai ouvrant une enquête durant quatre mois remettrait l’ouvrage sur le métier.

Et en regard des résultats financiers de 2022, la société aurait nettement plus de moyens économiques qu’en 2020 — année Covid très perturbante et perturbée. Pour autant, deux inconnues majeures restent à l’horizon, donc pas d’emballement.

