Procès : un éditeur géant dans l'industrie américaine du livre

#ProcesAntitrust – Il s’est présenté devant le tribunal fédéral dans un costume gris et en baskets, sollicité pour apporter son témoignage sur la fusion entre Penguin Random House et Simon & Schuster. Stephen King, 74 ans, l’un plus grands vendeurs de livres au monde, est publié chez le second : comment aborde-t-il ce rachat, évalué à 2,18 milliards $ ? Depuis la sortie de Carrie en 1974, il aura assisté à de nombreuses acquisitions ou fermetures : alors, qu’en pense-t-il ?