Witcher et super-héros, Henry Cavill bientôt membre d'un commando

Le 29 octobre dernier, sur son compte Instagram personnel, Henry Cavill avait lui-même fait part de la nouvelle : il quitterait The Witcher, la série de Netflix adaptée des livres d'Andrzej Sapkowski, après la saison 3. Et révélait par la même occasion le nom de son successeur : Liam Hemsworth, qui aura la lourde tâche de succéder à Cavill.

Ce dernier avait revêtu les habits de Geralt de Riv, le fameux witcher, précédé d'une passion avouée pour l'univers littéraire de Sapkowski. Cavill se présentait comme un fan, pur et dur, de la franchise, pour lequel le rôle-titre de la série représentait un rêve devenu réel.

« Mon parcours en tant que Geralt de Riv a été jalonné de monstres et d'aventures, et, finalement, je laisserai derrière moi mon médaillon et mes armes pour la saison 4 », indique l'acteur britannique sur Instagram. « Cher Liam, ce personnage est incroyablement complexe, alors profite du voyage et de ce que tu y trouveras », adresse-t-il à son successeur.

Les fans de la série Netflix, dont la 3e saison — la dernière avec Cavill — sera diffusée en 2023, ont immédiatement réagi, avec ce qu'internet sait faire de mieux : une pétition. Cette dernière compte désormais près de 138.000 signatures, et les accumule encore jour après jour pour obtenir le retour de l'acteur.

Un acteur bien occupé

Pour autant, il parait difficile de faire changer d'avis Henry Cavill, puisqu'il semble bien à l'origine de son propre départ. Si la rumeur selon laquelle l'acteur quitterait The Witcher pour House of the Dragon semble dénuée de fondement, les divergences entre Cavill et les scénaristes pourraient expliquer cet abandon du rôle. L'acteur britannique s'est toujours présenté comme un défenseur absolu de la fidélité aux textes de Sapkowski, au risque de ne pas vraiment goûter aux adaptations.

L'écrivain polonais le lui rendait bien, d'ailleurs, lorsqu'il avouait son admiration pour Cavill et l'interprétation de Geralt de Riv qu'il proposait : « Tout comme Viggo Mortensen a donné un visage à Aragorn, Henry restera Geralt à tout jamais. »

L'autre explication au départ de Cavill pourrait aussi être bien plus prosaïque, puisque son emploi du temps s'est considérablement rempli ces derniers mois. Outre son retour dans le costume de Superman, il doit prochainement jouer devant la caméra de Guy Ritchie, pour une adaptation du livre The Ministry of Ungentlemanly Warfare : How Churchill's Secret Warriors Set Europe Ablaze and Gave Birth to Modern Black Ops, de Damien Lewis (2016, non disponible en français).

Ce film, où il apparaitra notamment aux côtés d'Eiza Gonzalez, s'intéressera à la création des premiers commandos britanniques. Sans date de sortie pour l'instant, il devrait occuper l'acteur dans les mois à venir.

Sur Netflix, il est aussi possible de retrouver Henry Cavill dans Enola Holmes 2, inspiré des livres de Nancy Springer.