Odessa l’éclaireuse, qui “a jalousement pris soin de sa liberté

En soutien à l’Ukraine, sa 6e édition qui se déroule du 23 au 28 novembre prochain met à l’honneur la ville d’Odessa, l’un des centres de production artistique les plus importants du pays.

Ville portuaire exposée à des influences diverses, foyer d’un bagage unique de langues et de cultures, Odessa a jalousement pris soin de sa liberté et de son avant-gardisme, ayant notamment été la première à recevoir des expositions d’art moderniste sur le territoire de l’Empire russe. Comme notre invitée et commissaire en matière d’art ukrainien Alisa Lozhkina le dit : « Essayer de nommer tous les phénomènes intéressants dans l’art d’Odessa, c’est comme essayer de raconter l’épopée Mahabharata (épopée de la mythologie hindoue) en une phrase. »

Depuis le début de la guerre, le riche écosystème culturel ukrainien est menacé par des agressions constantes. Mais les artistes, et nos invités, continuent leur engagement, tels qu’Igor Gusev, dont les illustrations populaires qu’il partage sur les réseaux sociaux font figure de symboles de résistance de l’Ukraine, ou encore les artistes de l’opéra d’Odessa qui ont interprété l’hymne national en plein air, drapeau ukrainien à la main face à la violence de l’offensive russe.

Nous espérons offrir une vitrine effervescente à cet engagement pendant ces six jours de festival en réunissant une centaine d’invités et près d’une vingtaine de lieux participants (les théâtres de la Ville, Odéon et Châtelet, les Beaux-Arts, les églises Saint-Germain-des-Prés, Saint-Sulpice et Saint-Volodomyr-le-Grand, la Maison de la Poésie, plus de cinq galeries d’art, le Christine cinéma club, etc.) pour une trentaine d’évènements.

Avec Ilya Kaminsky comme parrain et Boris Khersonsky comme invité d’honneur, la poésie est le fil rouge de cette édition : elle se faufilera du début à la fin du festival avec des lectures précédant concerts et rencontres, dictant leur rythme, en écho, aussi, à ceux et celles qui ont récité des poèmes dans des abris de guerre en Ukraine pour garder le moral et survivre. La poésie comme acte de résistance.

Dans les mots d’Ilya Kaminsky, « les gens admettent la nécessité de la poésie, et combien la situation en Ukraine nous le rappelle, combien les gens eux-mêmes s’en souviennent. Si une personne s’abritant sous la terre tandis que sa ville est bombardée récite des poèmes comme moyen de survie — pour s’apaiser et apaiser les autres — c’est toute la preuve dont j’ai besoin pour que la poésie compte. Mais nous, humains, l’avons toujours su ».

La musique, en grande soignante de notre âme, s’en donnera aussi à cœur joie. Le célèbre groupe de Kharkiv, Jadan i Sobaky, le monumental Orchestre symphonique des jeunes d’Ukraine/YsOU, composé de soixante musiciens et dirigés par la cheffe d’orchestre Oksana Lyniv, le baryton Igor Mostovoi, le pianiste Alexey Botvinov, se donneront en concert et feront la part belle à des compositeurs ukrainiens tels qu’Alexander Rodin et Valentin Silvestrov, et à de récents succès comme Odessa Rhapsody d’Evgeni Orkin qui sera joué au théâtre du Châtelet le lundi 28 novembre. La totalité des recettes des concerts sera versée à une association caritative venant en aide aux enfants d’Ukraine.

Pour la première fois, le festival travaille avec une commissaire d’art visuel, afin de montrer la réalité multiple et honnête d’une représentation artistique de la ville d’Odessa, à travers neuf expositions appartenant à tous les champs artistiques dans les galeries et la mairie du sixième.

Parmi les séances de cinéma au Christine Cinéma Club, à ne pas manquer des films du répertoire de Dziga Vertov et de Kira Mouratova, entre autres, et un premier film, Pamfir, dont les images époustouflantes et l’action campée dans la région de Tchernivtsi ont fait des vagues au dernier Festival de Cannes.

Les débats d’idées, comme celui entre l’écrivain géographe Cédric Gras et la politologue, maître de conférences à l’université de Bourgogne et l'enseignante à Sciences Po Alexandra Goujon, ou encore le débat Dire le vrai : quel avenir pour l’Ukraine avec Tetyana Ogarkova, essayiste, le philosophe Constantin Sigov, et la spécialiste des sociétés post-soviétiques Anne Colin Lebedev, nous aideront à mieux comprendre les enjeux actuels autour de l’Ukraine.

Et à éclairer, nous le croyons, un horizon qui nous est plus que jamais essentiel.

Dossier : Festival Un week-end à l'Est : 2022, Odessa de l'espace

Crédits photo © Yelena Yemechuk