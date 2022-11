Douanier Rousseau, le voyage par l'imaginaire

Avant l'exposition « Autour du Douanier Rousseau », du 7 au 20 novembre dans la librairie Le Texte Libre de Cognac, Mathieu Siam a « longtemps voulu travailler sur le Douanier Rousseau. Il m'avait marqué parce que c'est quelqu'un d'incroyable et que je voulais le faire découvrir au plus grand nombre. À 40 ans, il se lance dans la peinture en autodidacte et décide qu'il veut faire ça de sa vie. J'ai beaucoup d'empathie pour lui ».

Lui aussi douanier, ou plutôt contrôleur principal des douanes, l'auteur salue son abnégation. « Picasso, Degas, Gauguin, il a croisé les plus grands. Parfois, ils se sont moqués, d'autres ont reconnu sa capacité à faire héritage. Alors un moment je me suis lancé. »

De cet enthousiasme, est né En descendant le fleuve (Leon Art & Stories), un album jeunesse dans lequel un enfant qui ne peut pas marcher s'échappe et s'évade dans son imaginaire grâce à Rousseau. Au niveau esthétique, l'auteur est dans la reproduction des tableaux du Douanier (1844-1910).

Mais Siam n'en a pas fini avec le peintre naïf, il imaginer quelque chose de plus grand, comme un biopic. « Comme mon trait est plus proche de l'univers jeunesse, j'ai pensé à Thibaut Lambert, que j'avais rencontré lors d'un salon. J'ai tout de suite vu des similitudes avec Henri Rousseau au niveau de la fragilité et de la rondeur. » Le résultat : Les Frontières du Douanier Rousseau (Michel Lafon), 120 pages scénarisées par Mathieu Siam et dessinées par Thibaut Lambert.

Ce dernier a accepté le projet dès la lecture du scénario. « Je connaissais, comme tout le monde, les tableaux de jungle, mais pas l'homme. Alors quand je m'y suis intéressé, je me suis très vite attaché au personnage. Et surtout, j'avais envie de redonner vie à cette époque, cette ambiance notamment au travers d'aquarelles. Ça c'est vraiment dessiné tout seul. »

Une fois ces deux albums finalisés, il y avait « une envie de ne pas quitter le personnage, de garder sa présence. Nous avions écrit ces livres pendant le confinement et comme l'édition y était encore un peu flottante nous avons profité de ce temps pour construire une médiation autour, aidés par le musée national des douanes ».

C'est après toutes ces aventures que l'exposition « Autour du Douanier Rousseau » a pu voir le jour. Séquencée en trois ambiances - les quais de Seine pour son travail de douanier, la jungle et son atelier -, son ambition est aussi d'illustrer les différentes vies de l'homme, notamment les parties moins en lumière.

Une partie de l'exposition « Autour du Douanier Rousseau ».

Quant au rapport avec le Portugal, pays mis en avant lors de cette édition du festival de la littérature européennes, Mathieu Siam répond « tout simplement, le voyage, même par l'imaginaire ». Alors qu'il n'est quasiment jamais sorti de Paris, Henri Rousseau à peint la jungle, l'exotisme à travers des livres illustrés de botanique et du jardin des plantes.

