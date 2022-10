Le Portugal, invité du festival Littératures européennes de Cognac

Le Festival des littératures européennes de Cognac se déroulera du 17 au 20 novembre cette année. Et le Portugal est mis à l'honneur. Dès les premiers frimas, il invite les amoureux de la lecture à la découverte d’un monde parfois inconnu.

2022, cap sur le Portugal, petit pays emblématique des évolutions de nos sociétés et cher au cœur des Français. 2022 connait de sérieux soubresauts : la guerre en Ukraine, des institutions européennes en mutation, mais aussi des relations familiales et amoureuses interrogées.

Les rencontres, les cafés Babel ouvriront toutes ces portes. Par ailleurs, une attention toute particulière sera consacrée à la lecture pour les jeunes, dans les murs et hors les murs.

Le Portugal, destination privilégiée de nombreux touristes pour sa culture, son patrimoine et sa gastronomie a été l’un des premiers pays à partir à la découverte du monde inconnu. Bien évidemment, l’imaginaire collectif nous renvoie immédiatement à Vasco de Gama et ses expéditions aux confins de l’Afrique et des Indes.

De là, le Portugal ouvre la voie aux premières conquêtes au-delà des océans. C’est une nouvelle page du continent européen qui s’ouvre sur le monde. Le christianisme part à la conversion des âmes perdues. Le commerce international prend son essor !

Sur les traces des grands explorateurs, dans un pays bercé par les vents du large, c’est une véritable invitation aux voyages à laquelle vous convie le 35e LEC Festival ! Cet événement est avant tout l’occasion d’aller à la rencontre de celles et ceux qui portent la plume d’un voyage dont l’écriture est toujours en cours.

