Des ateliers de reliure pour fabriquer de futurs livres anciens

Depuis le mois d’octobre, cette exposition fait le tour des neuf bibliothèques et médiathèques du réseau Tilt – Bischwiller, Brumath, Donnenheim, la bibliothèque des Pins (Haguenau), Mommenheim, Schirrhein-Schirrhoffen, Schweighouse-Sur-Moder et Val-de-Moder, jusqu'en juin 2023. Des ateliers de reliure et des présentations de documents patrimoniaux accompagnent cette exposition.

« Nous souhaitons ici éveiller la curiosité sur un document patrimonial, raconter une histoire, celle de la fabrication par le relieur de la boîte de conservation, et vous donner l’envie, pourquoi pas, d’en découvrir plus lors des rendez-vous autour de la reliure ou de la collection patrimoniale à Haguenau », précise le réseau Tilt.

L’exposition itinérante reLIER a été imaginée par la Médiathèque de Haguenau dans le but de faire découvrir ses spécificités, qui peuvent difficilement se déplacer : l’atelier de reliure et la collection patrimoniale.

Le choix du document mis en valeur s’est porté sur une lettre manuscrite de Diebold Lauber qui possédait un atelier de copiste au XVe siècle à Haguenau. C’est l’une des pièces les plus précieuses historiquement de nos collections puisque c’est le seul et rare document écrit de sa main que possède la ville.

La boîte de conservation est un travail de cartonnage en cuir. Elle permet d’assurer une bonne conservation du document : encapsuler dans une pochette spécifique pour éviter d’être manipulé directement, la fonction de la boîte permet de consulter la lettre ou de l’exposer dans de bonnes conditions.

Les métiers d'antan

L’atelier de reliure de la médiathèque de Haguenau intervient sur les collections anciennes et contemporaines. Une de ses fonctions est d’entretenir les documents empruntés par les usagers, ce qui leur permet d’être consultés plus longtemps. Réparer les déchirures, recoller les pages ou renforcer un livre font partie du quotidien du relieur.

Au quotidien, le relieur peut aussi être sollicité sur des missions plus actuelles, comme la restauration et la reliure des registres d’état civil des procès-verbaux, la conservation de journaux ou la reliure de documents pour les Archives municipales.

À Haguenau, le relieur a aussi la charge de préserver et de conserver des documents anciens. Les quelques 20 000 documents de la collection patrimoniale nécessitent des soins particuliers, comme le nettoyage, le conditionnement ou la restauration.

Dans ce cas précis, le relieur doit respecter un cahier des charges pour toute intervention sur un document ancien. Trois principes fondamentaux sont à respecter : la neutralité (tous les matériaux utilisés doivent être de composition neutre, sans acidité), la réversibilité (toute intervention doit pouvoir être retirée sans altérer le document d’origine) et la visibilité (l’intervention doit être visible, le « chercheur » doit pouvoir distinguer le document d’origine des éléments récents).

L'atelier de reliure de la médiathèque de la Vieille-Île

Conservation et préservation

L’objectif de ces interventions est de permettre la manipulation du document et ainsi de le préserver dans le temps. C’est pourquoi elles restent mesurées et toujours dans le respect des principes fondamentaux.

La bonne conservation des documents dans leur environnement de stockage est un autre principe qui incombe au relieur. Il doit veiller à la stabilité de l’humidité (autour de 50 %) et de la température (entre 18 et 20 degrés) qui règnent dans les réserves afin d’éviter toute altération précoce des ouvrages ou prolifération de champignons ou d’insectes. Un lieu trop sec rendra le papier et le cuir plus cassant, un lieu trop humide favorisera l’apparition de moisissure ou d’insectes, friands des matériaux qui constituent le livre.

La médiation culturelle est un volet essentiel du métier de relieur. Par ce biais, l’artisan partage avec le public les différents savoirs relatifs à la reliure, au papier, au cartonnage ou encore à l’illustration. Tout au long de l’année, des ateliers d’initiation à la reliure sont proposés à la médiathèque de Haguenau.

Les dates de la tournée sont les suivantes :

La médiathèque de la Vieille-Île à Haguenau conserve actuellement un fonds d’ouvrages patrimoniaux riche de plus de 20 000 documents, allant du XVe au XXe siècle et consultables par tous. Parmi eux figurent de nombreux alsatiques, en particulier ceux traitant des villes et villages de la Communauté d’Agglomération de Haguenau.

Grâce aux premiers responsables, qui voulaient créer une bibliothèque « encyclopédique », la médiathèque conserve certains parmi les plus anciens imprimés au monde, sortis des presses de l’haguenovien Henri Gran dès 1489. Beaucoup ont traversé les siècles en étant annotés, reliés plusieurs fois et passant de mains en mains à travers de multiples pays.

Le fonds patrimonial conserve également de nombreux ouvrages intrigants et/ou originaux, au titre desquels des almanachs, des poèmes culinaires, des horaires de train du XIXe siècle, des caricatures politiques ou encore des manuels de censure littéraire.

Les bibliothécaires organisent régulièrement des visites de cette collection, ouverte à tous. Vous pouvez y voir et admirer les nombreux ouvrages qui s’y trouvent tout en découvrant les usages et anecdotes des personnes qui les ont manipulés pendant les siècles de leur existence.

Crédits photo : Médiathèque de Haguenau