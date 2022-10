Qui n'a jamais rêvé de vivre les aventures de Tintin ?

« À force de croire en ses rêves, l'homme en fait une réalité », c'est avec cette phrase un peu prophétique d'Hergé, auteur et dessinateur du héros à la houppette, que se conclut Tintin, l'aventure immersive. Et ainsi, ce rêve de démocratisation de la culture défendue par Culturespaces, créatrice de ces expositions numériques, semble s'accomplir si l'on se fie au succès de ces découvertes immersives.

Du 21 octobre au 20 novembre, l'Atelier des Lumières de Paris (11e) met à l'honneur une bande dessinée, pour concrétiser un peu plus cette volonté de démocratisation. Le médium, c'est le message.

Chaque lieu d'exposition numérique géré par Culturespaces a sa particularité. Le Bassin des Lumières de Bordeaux se sert ainsi de la présence de l'eau dans cette ancienne base sous-marine allemande pour jouer sur les reflets des œuvres projetées. Aux Baux-de-Provence, le centre d'art est situé dans une carrière désaffectée dont la pierre permet une autre appréhension des volumes. L'Atelier des Lumières, pour sa part, est une ancienne fonderie qui joue sur les protubérances de son décor pour créer des impressions de profondeur, plutôt saisissantes dans cet univers de BD.

Une fois dans l'imposante et unique salle, si l'on exclut celle de repos, on comprend l'ampleur de la tâche des réalisateurs de Tintin, l'aventure immersive. L'expérience s'ouvre par l'affichage des 24 albums, dans toutes les langues, symbole de l'ensemble des histoires à raconter, des personnages à faire apparaître et du public à contenter, le tout, en un peu plus d'une trentaine de minutes.

Enfin, le célèbre reporter arrive. Les dessins du premier Tintin, alors encore en noir et blanc, remplissent la salle sous fond d'une musique entraînante. Puis, ses pommettes rougissent, et avec elles les couleurs arrivent. Du bleu, du beige remplissent le pardessus du jeune Belge.

Si l'on a parfois du mal à saisir la cohérence et l'enchaînement des décors qui apparaissent, on ne peut nier l'esprit du voyage et le sentiment d'évasion qui s'en dégagent. Ainsi, on suit les péripéties du maître de Milou sur terre, dans toute sorte de véhicules, sur mer, à bord du Karaboudjan, et même sous la surface, dans le célèbre sous-marin requin du Trésor de Rackham le Rouge. Sans oublier un passage dans les airs ou, pour être plus précis, sur la Lune...

Et que serait Tintin sans la galerie de personnages qui l'accompagnent ? Question rhétorique à laquelle nous répondrons : pas grand-chose. Heureusement, Milou, le capitaine Haddock, les Dupond/Dupont, le professeur Tournesol et bien d'autres sont présents.

Une partie est même réservée aux « méchants », dont Rastapopoulos, le Général Alcazar ou encore Mitsuhirato du Lotus bleu. Petit bémol, le fidèle majordome Nestor semble manquer à l'appel. Mais il s'agit sûrement d'une faute d'inattention de notre part, tant les références fourmillent.

Côté son, on ne peut qu'être satisfait que le passage le Castafiore ne dure pas plus longtemps et qu'elle laisse place à des musiques « choisies selon les goûts d'Hergé » comme les Beatles, David Bowie, Iggy Pop ou Jacques Brel.

Réalisée par le studio Spectre Lab, l'exposition alterne des extraits d'animation dans lesquels les planches prennent vie et où les personnages passent d'un mur à l'autre. L'un des moments de bravoure n'est autre que le passage psychédélique — il en faut toujours un dans ce type d'expérience —, inspiré des Sept Boules de cristal et des champignons géants de L'Étoile mystérieuse.

D'autres tableaux sont plus statiques, dans une esthétique proche de la bande dessinée, mais avec des cases et des bulles de dialogues sublimées par les jeux de lumières et de couleurs.

On regrettera juste une utilisation inégale du sol, un peu trop considéré comme une simple continuité des projections murales, ce qui dessert la promesse de l'expérience : l'immersion.

Un petit comble.

Crédits photos : ActuaLitté, CC BY-SA 2.0