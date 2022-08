Sur l’île de Ré, la seule librairie en France dédiée à Tintin 

La structure dévouée à Tintin est une des attractions du port de Saint-Martin-de-Ré. Si toutes les nouveautés y sont disponibles, ils côtoient les objets tirés en exemplaires limités, les originaux et autres éditions rares : « Il y a 35 ans déjà, ces pièces étaient hyper collectionnées, mais aujourd’hui, on est clairement passé dans une autre dimension », explique Olivier Poirier. Albums anciens, figurines, vêtements, tasses, montres, jeux... Des produits qui peuvent monter jusqu’à des dizaines de milliers d’euros.

Pour lancer une boutique de cette sorte, il ne faut pas seulement être marchand, mais bien spécialiste : « C’est en collectionnant qu’on devient connaisseur », nous confie ce collaborateur des maisons de vente, Sotheby’s, Piasa et Rops. Avec sa collaboratrice depuis 12 ans, originaire de Belgique, ils sont constamment à la recherche de la perle rare : « On est des libraires-antiquaires. C’est 7 jours sur 7 de travail pour dénicher les objets de valeurs. »

Faribole - Figurine Les Dupondt. Scène en résine des Dupondt réalisée à la main par les Ateliers FARIBOLES pour MOULINSART. Inspirée fidèlement des dessins d'Hergé de l'album, Les cigares du Pharaon. 595,00 €. Mille Sabords.

Une spécificité Tintin

Olivier Poirier le constate dans son magasin : 4 générations, du fils ou de la fille, à l’arrière-grand-père ou grand-mère, se passionnent pour le personnage à la houppette. Selon lui, ce mystère s’explique par la projection : « Si vous lisez Batman, vous savez que vous n’êtes pas Batman, Naruto c’est pareil. Quand on lit Tintin, on est Tintin. C’est une figure lisse dans laquelle chacun peut s’identifier. »

Le libraire et formel : La collection Tintin, dans la bande dessinée franco-belge, est de loin la plus riche. « Pour Tintin, on pourra trouver 500 éditions différentes, 10 fois plus de livres qui traitent de Tintin, ou encore des milliers d’objets. Pour un amateur et un collectionneur, c’est hors norme. » Pour donner une idée, il cite Blake et Mortimer, dont on a fêté l’année dernière les 75 ans, qui proposera seulement des dizaines de produits dérivés.

Mais une entreprise spécialisée comme celle-ci peut-elle se faire une place sur une île touristique ? Olivier Poirier le confirme : « Notre grosse période est celle de juillet-août ». Et d’ajouter : « On possède, dans ce territoire, un charme particulier : les touristes découvrent les traditionnels marchands de glaces, puis les vendeurs de tongs, de shorts, alors quand il rencontre notre magasin, c’est la grande surprise ! On est une animation. »

À cette période de l’année, la boutique est ouverte de 10h à minuit, tous les jours, jusqu’à la Toussaint. Un troisième employé est également recruté pour la saison estivale. Trouver un collaborateur s’avère difficile puisqu’il faut être un véritable collectionneur pour satisfaire les attentes des connaisseurs.

Dans ce défilé incessant, beaucoup sont des curieux qui souhaiteront se faire expliquer la valeur de certaines des pièces présentées. Ils partent alors avec un souvenir, et parfois une rareté. « On peut encore s’offrir un objet de collection dans un budget raisonnable aujourd’hui », éclaire Olivier Poirier. Il développe : « Une lithographie signée à la main par Hergé peut être cédée à partir de 500-600 €. Sinon, pour les pièces les plus recherchées, qui ne sont pas forcément les plus rares, on monte à des sommes colossales. On est dans la proposition de musée à ce niveau. »

Tintin au pays des Soviets - 1ère édition 1930. « L'Album le plus mythique de la BD de Collection. » 20.000 €. Mille Sabords.

À côté des curieux et des touristes, les dénicheurs de pépites et autres passionnés font également le voyage vers l’île de l’ouest de la France : « Il y a trois ans, un monsieur est venu d’Iran seulement pour le magasin. Une autre personne a fait l’aller-retour de Barcelone pour entrer en possession d’un objet pour sa femme, installée à Jakarta. » L’autre lien avec les acheteurs est bien sûr internet, autant générateur de flux que de concurrence. C’est pourquoi, Mille Sabords joue sur sa qualité d’enseigne physique, comme sur l’expertise de spécialistes identifiés.

Traduits dans une centaine de langues et dialectes, et vendu à plus de 250 millions d’exemplaires, Les Aventures de Tintin sont célèbres sur tous les continents. La bande dessinée de la ligne claire, pionnière du style franco-belge, se déploie en 24 albums, publiés entre 1929 et 1976. Plusieurs films ont également adapté des oeuvres d’Hergé, dont dernièrement un long-métrage de Steven Spielberg en 2011, Les Aventures de Tintin : Le Secret de La Licorne.

Crédits photo : Mille Sabords