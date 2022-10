Du livre au film : les souffrances d’un romancier

– Une catastrophe ! Un assassinat ! Une trahison !

Nous sommes fin 2020 je viens de recevoir le scénario adapté pour le cinéma de mon roman Pleurer des rivières. Bien sûr les grandes lignes sont là, les dialogues plutôt bons, mais pour le reste… Supprimée l’aventure du vol du cuivre, supprimée la musicale séquence aux Saintes Maries de la mer, supprimées les joyeuses vacances à l’île de Groix, il ne reste rien de l’amour entre les personnages, plus de sexe non plus, quant à l’humour il est tombé aux oubliettes. De mon roman, mon bébé, il ne reste plus que l’os, la chair à disparu.

Mais je me souviens : durant ma longue vie de scénariste, je n’ai jamais vu un auteur que j’adaptais heureux de mon adaptation – à l’exception naturellement des auteurs morts, Mark Twain, Pierre Gripari, Marcel Aymé et pour cause – j’étais toujours l’infâme qui avait trahi le bébé. Je m’aperçois que je suis pareil, alors je relis avec plus d’attention le scénario, je comprends surtout les impératifs économiques, l’île de Groix et les Saintes Maries de la mer sont loin, le vol du cuivre demande une soixantaine de figurants et un immense décor. Quant à l’amour et l’humour, ma foi, il faudra voir au montage.

Et de toute façon je n’ai pas voix au chapitre, on ne me demande pas mon avis, on est déjà trop bon de m’envoyer le scénario, j’ai vendu mes droits comme un autre son plat de lentilles, le contrat se passe entre l’éditeur et le producteur, y’a rien à voir, circulez. Donc je circule.

Je relis encore et encore le scénario, il y a quand même des trucs pas mal, attendons de voir le film et pour le plaisir faisons un tour sur le tournage, ça me rappellera mes années d’assistant à la mise en scène.

Un réalisateur hyperconcentré, des comédiens qui adorent l’histoire, concernés, motivés, d’une incroyable gentillesse, une ambiance chaleureuse, un beau décor de campement de « Gens du voyage ». J’assiste à quelques scènes, la direction d’acteurs est impeccable, les acteurs sont éblouissants. Personne ne me demande mon avis. Donc je circule et j’ai passé une belle journée.

Vient le moment d’angoisse : la projection du film achevé, au club 13, une salle privée. Nous nous y rendons, Roxane, mon éditrice, et moi, avec appréhension, nous allons, c’est sûr, détester le film et qu’allons-nous dire lorsque se rallumera la lumière ? Ça n’a aucune importance, nous ne sommes pas là pour notre opinion, mais seulement pour savoir comment je désire être mentionné au générique, j’ai le choix me dit-on entre « D’après le roman de… » ou « Librement adapté du roman de… » et là je me souviens d’une conversation lors d’un salon littéraire avec Amélie Nothomb à qui on offrait le même choix pour l’adaptation de son roman Stupeur et tremblement. À la suite de la projection, elle avait suggéré « Librement trahi du roman d’Amélie Nothomb ».

Je n’ai par bonheur pas eu d’états d’âme, le film était très beau, différent parfois du livre, mais très bien filmé par un talentueux réalisateur de 28 printemps, Léopold Legrand, merveilleusement joué, émouvant, rien à dire que « bravo », et en conclusion « adapté du roman de… », ça me convenait.

Il me restait à avaler une dernière couleuvre : le titre. Une vieille lune d’origine hollywoodienne prétend qu’il est mauvais d’avoir dans le titre d’un film un terme négatif, mourir, souffrance, désarrois, douleur, et pleurer ! Il convenait donc de transformer le beau titre original « Pleurer des rivières » en « Le sixième enfant ». La couleuvre était de taille ! N’ayant toujours pas voix au chapitre, elle a eu du mal à passer, mais je l’ai avalée avec stoïcisme. Tout le monde était content de moi.

Le film a reçu quatre prix (dont celui du scénario) au festival du film francophone d’Angoulême et une pluie de critiques dithyrambiques. J’ai été convié à de multiples projections, débats, verres de l’amitié, j’ai passé de beaux moments avec cette merveilleuse équipe de comédiens, producteurs, réalisateur.

Alors, pourquoi me plaindre ? Donc je ne me plains pas et je remercie tout le monde pour cette belle aventure. La prochaine fois, je relirai avec plus d’attention mon contrat et j’aurai peut-être le plaisir de participer à l’écriture du scénario.

Alain Jaspard, Octobre 2022