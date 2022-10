Quand Spirou croise Felix Nussbaum et les victimes de la Shoah

#Terresdeparoles22 - Thomas Fersen est connu pour être un grand manipulateur de mots à travers ses chansons : quoi de plus normal pour ce dernier que de mélanger musique et littérature ? Ce samedi 8 octobre à 18 h, au Conservatoire Camille Saint-Saëns de Dieppe, les festivaliers de Terres de Paroles assisteront à une création 2022, Une vie de saltimbanque. Des monologues « entre contes et fables, farces et poèmes, entremêlés de chansons choisies parmi les plus symboliques de sa carrière ».