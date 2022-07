Albert Barillé contre les robots, 40 ans plus tard

Après deux éditions perturbées par la pandémie, Étonnants Voyageurs a fait son retour à Saint-Malo et en public ! Et les festivaliers ont de nouveau répondu présents à l’incontournable rendez-vous littéraire malouin : les jeunes d’abord, qui ont été plus de 2000 à inaugurer les retrouvailles avec les auteurs au cours des rencontres scolaires du jeudi et du vendredi.