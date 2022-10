Mishima : un hommage “critique et infidèle” au Forum des images

Le programme présenté au Forum des Images tente de saisir l’influence d’une œuvre, admirée bien au-delà de la littérature, et la trajectoire d’un artiste qui, à travers ses masques, n’est jamais là où on l’attend ni tout à fait le même. Cet ample programme thématique n’est pas un hommage à Mishima, ou alors un hommage tel qu’il l’aurait voulu : à la fois critique et infidèle.

Pour avancer dans cette œuvre encore méconnue — moins de 20 % a été traduite en France —, nous avons conçu 5 chapitres, comme autant de salles où s’exposent des Mishima potentiels et alternatifs.

Le Japon de Mishima, pays défait par la guerre et la bombe atomique quand il avait 20 ans ; le style Mishima, afin de saisir le sel de sa plume, mais aussi ses expériences cinématographiques, en qualité de scénariste, de réalisateur ou d’acteur ; les corps de Mishima — récits de soi, bodybuilding, sexualité omnivore, érotisme macabre ouvrent les veines et les vannes de la modernité — ; Mishima politique — fut-il d’extrême gauche ou d’extrême droite, ou peut-être un réactionnaire romantique ? Cela pose la question plus générale des œuvres contestataires et subversives ; Mishima samouraï — on peut saisir, à travers l’éthique du samouraï, une voie nouvelle dans le chaos du XXIe siècle.

De nombreux et nombreuses invités et invitées participent à la programmation : en octobre, notamment les cinéastes Arthur Harari et Benoît Jacquot, l’artiste Fanxoa alias François Guillemot (ex Bérurier noir), la performeuse Yôkô Higashi, la traductrice de Mishima Dominique Palmé, le spécialiste Thomas Garcin et le comédien Didier Sandre (sociétaire de la Comédie Française), les auteur et illustrateur Patrick Weber et Li-An ; puis en novembre, le cinéaste Bertrand Bonello, les chanteurs et comédiens Eddy de Pretto et Nicolas Maury, le philosophe Thierry Hoquet ou encore la metteuse en scène Sophie Loucachevsky.

Spécialistes et intervenants passionnés par l’œuvre protéiforme de l’artiste Mishima animent les 8 cours de cinéma programmés jusqu’au 15 janvier.

